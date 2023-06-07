Житель Владикавказа оштрафован за пацифистскую публикацию в соцсети

07 июня 2023, 05:51

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Суд во Владикавказе оштрафовал местного жителя Алана Кусова по статье о дискредитации российской армии из-за пацифистской публикации в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Промышленный суд Владикавказа оштрафовал местного жителя Алана Кусова по административной статье о дискредитации российской армии, пишут 6 июня "Кавказ.Реалии".

В постановлении суда указано, что поводом для составления административного протокола стала публикация, которую Кусов сделал в неназванной соцсети. Ее обнаружили сотрудники полиции, которые проводили мониторинг интернета.

Суд прошел без участия Кусова, как отмечается, почтовые уведомления были возвращены за истечением срока хранения. Размер штрафа в постановлении не указан.

Напомним также, что 26 мая житель Владикавказа Александр Набоков был оштрафован за дискредитацию российских военных.

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