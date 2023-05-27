27 мая 2023, 08:58

Владикавказец оштрафован за дискредитацию военных

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Суд во Владикавказе оштрафовал местного жителя Александра Набокова, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Советского района Владикавказа Александр Набоков оштрафован судом по статье о дискредитации российских военнослужащих, сообщили 25 мая "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не уточнило сумму штрафа, а также не привело подробностей по делу.

В карточке на сайте Советского суда Владикавказа уточняется, что Набоков оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Иных деталей по делу не приведено.

Комментариев от Александра Набокова или его представителей не поступало.

Напомним, 25 мая стало известно, что суд во Владикавказе приговорил к принудительному лечению у психиатра и штрафу в 100 тысяч рублей жительницу Северной Осетии по уголовной статье о дискредитации армии.

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Примечание:

"Суд прекратил дело жительницы Северной Осетии о дискредитации военных", "Суд в Моздоке оштрафовал местного жителя за пацифистскую акцию в Тбилиси", "Блогер Хасиев оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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