Уроженец Красноярского района погиб на Украине

06 июня 2023, 06:39

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Денис Чириков из села Красный Яр погиб в ходе военной операции, сообщили власти Красноярского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 146 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июня стало известно, что на Украине погиб младший сержант Александр Майстренко из Знаменска. Он стал, по меньшей мере, 145-м жителем Астраханской области, гибель которого в ходе специальной военной операции (СВО) подтвердили власти.

22 мая в ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий-контрактник, рядовой мотострелковой роты, уроженец села Красный Яр Денис Чириков, написал 5 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Красноярского района Руслан Бисенов.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 146 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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