Житель Ахтубинска осужден за дискредитацию волонтеров
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К двум с половиной годам колонии приговорил суд жителя Ахтубинска, признав виновным в дискредитации добровольцев, оказывающих поддержку вооруженным силам Российской Федерации.
Ахтубинский районный вынес приговор местному жителю, признав его виновным в распространении ложной информации о волонтерах и организациях, которые оказывают содействие российской армии.
По данным следствия, житель Ахтубинска 1981 года рождения неоднократно публиковал в одной из соцсетей изображения и комментарии, которые порочили репутацию волонтерских движений, оказывающих поддержку вооруженным силам Российской Федерации, пишет 12 июля "Астрахань 24".
Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные деяния. На этот раз против него было уже возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься администрированием сайтов, чатов и групп в соцсетях, сообщает "Ахтубинская правда".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае суд признал жителя Ахтубинска Виталия Журавлева виновным в дискредитации военных, ранее он уже был признан виновным по аналогичному уголовному делу.
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