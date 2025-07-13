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02:51, 13 июля 2025

Житель Ахтубинска осужден за дискредитацию волонтеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К двум с половиной годам колонии приговорил суд жителя Ахтубинска, признав виновным в дискредитации добровольцев, оказывающих поддержку вооруженным силам Российской Федерации.

Ахтубинский районный вынес приговор местному жителю, признав его виновным в распространении ложной информации о волонтерах и организациях, которые оказывают содействие российской армии.

По данным следствия, житель Ахтубинска 1981 года рождения неоднократно публиковал в одной из соцсетей изображения и комментарии, которые порочили репутацию волонтерских движений, оказывающих поддержку вооруженным силам Российской Федерации, пишет 12 июля "Астрахань 24".

Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичные деяния. На этот раз против него было уже возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься администрированием сайтов, чатов и групп в соцсетях, сообщает "Ахтубинская правда".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае суд признал жителя Ахтубинска Виталия Журавлева виновным в дискредитации военных, ранее он уже был признан виновным по аналогичному уголовному делу.

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Автор: "Кавказский узел"

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