Житель Георгиевска оштрафован за дискредитацию армии

05 июня 2023, 21:30

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Суд признал жителя Георгиевска Артема Артемьева виновным в распространении видеоролика с негативной оценкой военной операции на Украине и оштрафовал его на 40 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя города Георгиевск в Ставропольском крае Артема Артемьева. Анастасия Артемьева была оштрафована по этой же статье на 40 тысяч рублей за публикацию видео, в котором на ноге человека нарисован президент России Владимир Путин, а также буква "Z"

В Георгиевском городском округе супругов Артема и Анастасию Артемьевых суд оштрафовал на 40 тысяч рублей каждого за дискредитацию вооруженных сил, сообщил сегодня Telegram-канал "Кавказ Пост".

В отношении Анастасии и Артема Артемьевых были составлены по два протокола по статье о дискредитации армии, следует из информации на сайте Георгиевского городского суда. Артем Артемьев оштрафован на 40 тысяч рублей за публикацию в YouTube ролика о том, как уклониться от мобилизации, свою вину в суде он не признал. Суд указал, что видео содержит "негативную оценку специальной военной операции". Рассмотрение второго дела против Артема Артемьева назначено на 8 июня.

Оба дела о дискредитации армии против Анастасии Артемьевой были рассмотрены в один день. Решение по второму делу на сайте суда не опубликовано, однако в карточке дела говорится, что вынесено постановление о назначении административного наказания. Оба дела были рассмотрены в один день, следует из данных на сайте суда.

Комментариев от Артема и Анастасии Артемьевых или их представителей не поступало.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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