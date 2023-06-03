Жительница Георгиевска оштрафована за дискредитацию военных

03 июня 2023, 07:12

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Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей жительницу города Георгиевск в Ставропольском крае Анастасию Артемьеву, признав ее виновной в дискредитации российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Городской суд города Георгиевск в Ставропольском крае оштрафовал на 40 тысяч рублей местную жительницу Анастасию Артемьеву. По версии следствия, она на YouTube-канале "Два пророка Апокалипсиса. Георгиевск. Весть. Суд" разместила видео, в котором на ноге человека нарисован президент России Владимир Путин, а также буква "Z", передали 2 июня "Кавказ. Реалии"*.

В карточке на сайте Гергиевского городского суда уточнено, что Артемьева оштрафована по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев Анастасии Артемьевой или ее представителей не поступало.

Напомним, 20 мая стало известно, что силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Георгиевска Артема Артемьева. Дело было передано в суд.

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