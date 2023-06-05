Гаяне Акопян, стоп-кадр видео канала News.am https://www.youtube.com/watch?v=f015KmsFSaA&t=147s

05 июня 2023, 12:08

Гаяне Акопян переведена под домашний арест

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Апелляционный суд в Ереване отменил решение об аресте Гаяне Акопян, матери погибшего в карабахской войне 2020 года солдата, которой было предъявлено обвинение в попытке похищения сына премьер-министра Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Гаяне Акопян, матери погибшего в карабахской войне 2020 года солдата, было предъявлено обвинение в попытке похищения Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 20 мая суд постановил арестовать ее на месяц. Сторонники Акопян, к которым присоединились родители погибших солдат из разных районов страны, в знак солидарности начали бессрочную акцию в Ереване, потребовав прекратить ее преследование. Однако 23 мая они прекратили акцию. Трое из адвокатов Акопян решили прекратить ее защиту, заявив, что Пашинян дал прямые указания правоохранительной и судебной системам вынести обвинительный вердикт, расследование ведется беспрецедентными темпами, а власти давят на следствие и суд. 31 мая дело было передано в суд.

По версии родителей погибших солдат, активисты встретили Ашота Пашиняна на улице и предложили ему съездить с ними на воинское кладбище "Ераблур", тот сел в машину, но затем выпрыгнул из нее во время движения и убежал.

Суд отменил решение об аресте Гаяне Акопян - матери погибшего военного Жоры Мартиросяна. 

Решение по мере пресечения принял апелляционный суд, отменивший решение о ее аресте, избрав в качестве меры пресечения домашний арест,  сообщил адвокат Георгий Меликян. «Запоздавшее правосудие: судья Апелляционного суда изменил меру пресечения Акопян», - написал адвокат на своей странице в социальной сети.

По словам Георгия Меликяна, защита намерена добиться для Гаяне Акопян "еще более мягкой меры пресечения". "Теоретически, прокурор может потребовать вновь применить в отношении моей подзащитной арест в качестве меры пресечения, но я не думаю, что он на это пойдет", - сказал "Кавказскому узлу" Меликян.

Напомним, что по версии следствия, которую озвучил Следком 17 мая, у Апелляционного суда родители погибших военнослужащих подошли к сыну премьер-министра и начали "выкрикивать реплики". Женщина, представившаяся матерью погибшего военного, предложила ему сесть в припаркованную рядом машину, чтобы поговорить, а когда они сели в машину, завела автомобиль, пояснив, что хочет отъехать подальше. Сам Ашот Пашинян заявил, что его пытались похитить. По его версии, он согласился на предложение женщины поговорить в машине, та начала говорить о войне 2020 года и о потерях, а затем стала вести себя неадекватно и нарушать правила дорожного движения. В ответ на требование остановить машину женщина заявила, что ее сына убили, ей уже нечего терять, так что она может Пашиняна даже убить, что повезет его к военному кладбищу, а там решит, отпускать ли. На перекрестке, когда водитель сбавила скорость, Ашот выпрыгнул из автомобиля. Через несколько секунд, когда он поднялся, его сбила белая "Тойота": по словам Ашота, в этой машине он заметил родителей погибших военнослужащих, которые стояли во дворе Апелляционного суда.

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Примечание:

"Спикер парламента Армении сообщил о нападении на сына Пашиняна", "Гаяне Акопян арестована на месяц по делу о похищении сына Пашиняна", "Родные погибших армянских военных провели акцию протеста".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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