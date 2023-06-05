Гаяне Акопян переведена под домашний арест

05 июня 2023, 12:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционный суд в Ереване отменил решение об аресте Гаяне Акопян, матери погибшего в карабахской войне 2020 года солдата, которой было предъявлено обвинение в попытке похищения сына премьер-министра Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Гаяне Акопян, матери погибшего в карабахской войне 2020 года солдата, было предъявлено обвинение в попытке похищения Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 20 мая суд постановил арестовать ее на месяц. Сторонники Акопян, к которым присоединились родители погибших солдат из разных районов страны, в знак солидарности начали бессрочную акцию в Ереване, потребовав прекратить ее преследование. Однако 23 мая они прекратили акцию. Трое из адвокатов Акопян решили прекратить ее защиту, заявив, что Пашинян дал прямые указания правоохранительной и судебной системам вынести обвинительный вердикт, расследование ведется беспрецедентными темпами, а власти давят на следствие и суд. 31 мая дело было передано в суд.

По версии родителей погибших солдат, активисты встретили Ашота Пашиняна на улице и предложили ему съездить с ними на воинское кладбище "Ераблур", тот сел в машину, но затем выпрыгнул из нее во время движения и убежал.

Суд отменил решение об аресте Гаяне Акопян - матери погибшего военного Жоры Мартиросяна.

Решение по мере пресечения принял апелляционный суд, отменивший решение о ее аресте, избрав в качестве меры пресечения домашний арест, сообщил адвокат Георгий Меликян. «Запоздавшее правосудие: судья Апелляционного суда изменил меру пресечения Акопян», - написал адвокат на своей странице в социальной сети.

По словам Георгия Меликяна, защита намерена добиться для Гаяне Акопян "еще более мягкой меры пресечения". "Теоретически, прокурор может потребовать вновь применить в отношении моей подзащитной арест в качестве меры пресечения, но я не думаю, что он на это пойдет", - сказал "Кавказскому узлу" Меликян.

Напомним, что по версии следствия, которую озвучил Следком 17 мая, у Апелляционного суда родители погибших военнослужащих подошли к сыну премьер-министра и начали "выкрикивать реплики". Женщина, представившаяся матерью погибшего военного, предложила ему сесть в припаркованную рядом машину, чтобы поговорить, а когда они сели в машину, завела автомобиль, пояснив, что хочет отъехать подальше. Сам Ашот Пашинян заявил, что его пытались похитить. По его версии, он согласился на предложение женщины поговорить в машине, та начала говорить о войне 2020 года и о потерях, а затем стала вести себя неадекватно и нарушать правила дорожного движения. В ответ на требование остановить машину женщина заявила, что ее сына убили, ей уже нечего терять, так что она может Пашиняна даже убить, что повезет его к военному кладбищу, а там решит, отпускать ли. На перекрестке, когда водитель сбавила скорость, Ашот выпрыгнул из автомобиля. Через несколько секунд, когда он поднялся, его сбила белая "Тойота": по словам Ашота, в этой машине он заметил родителей погибших военнослужащих, которые стояли во дворе Апелляционного суда.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.