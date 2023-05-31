Дело о похищении сына Пашиняна дошло до суда

31 мая 2023, 17:12

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Передано в суд дело о попытке похищения сына премьер-министра Армении Ашота Пашиняна. Первое заседание намечено на 5 июня.

Как сообщал "Кавказский узел", по уголовному делу о попытке похищения Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, была задержана Гаяне Акопян, мать погибшего в карабахской войне 2020 года солдата. 20 мая суд постановил арестовать ее на месяц. Сторонники Акопян, к которым присоединились родители погибших солдат из различных районов страны, в знак солидарности с ней начали бессрочную акцию в Ереване, потребовав прекратить ее уголовное преследование. Однако 23 мая они прекратили акцию. Трое из адвокатов Акопян решили прекратить ее защиту, заявив, что Пашинян дал прямые указания правоохранительной и судебной системам вынести обвинительный вердикт, расследование ведется беспрецедентными темпами, а власти давят на следствие и суд.

По версии родителей погибших солдат, активисты встретили Ашота Пашиняна на улице и предложили ему съездить с ними на воинское кладбище "Ераблур", тот сел в машину, но затем выпрыгнул из нее во время движения и убежал.

Согласно данным судебной информационной системы Datalex, уголовное дело завизировано на имя судьи общей юрисдикции Еревана Манвела Шахвердяна, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В обвинительном заключении, представленном на Datalex, матери погибшего солдата в войне в Нагорном Карабахе в 2020 году Гаяне Акопян предъявлено обвинение в похищении Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в связи с государственной и политической деятельностью последнего. Также указано, что представлены три пакета вещественных доказательств, и они переданы судье. Первое заседание по данному делу назначено на 14.00 (13.00 мск) 5 июня.

По версии следствия, которую озвучил Следком 17 мая, у Апелляционного суда родители погибших военнослужащих подошли к сыну премьер-министра и начали "выкрикивать реплики". Женщина, представившаяся матерью погибшего военного, предложила ему сесть в припаркованную неподалеку машину, чтобы поговорить спокойно, а когда они сели в машину, завела автомобиль, пояснив, что хочет отъехать подальше. Сам Ашот Пашинян заявил, что его пытались похитить. По его версии, он согласился на предложение женщины поговорить в машине, та начала говорить о войне 2020 года и о потерях, а затем стала вести себя неадекватно и нарушать правила дорожного движения. В ответ на требование остановить машину женщина заявила, что ее сына убили, ей уже нечего терять, так что она может Пашиняна даже убить, что повезет его к военному кладбищу, а там решит, отпускать ли. На перекрестке, когда водитель сбавила скорость, Ашот сумел выпрыгнуть из автомобиля. Через несколько секунд, когда он поднялся, его сбила белая "Тойота": по словам Ашота, в этом автомобиле он заметил родителей погибших военнослужащих, которые стояли во дворе Апелляционного суда.

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