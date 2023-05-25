Гаяне Акопян, стоп-кадр видео канала News.am https://www.youtube.com/watch?v=f015KmsFSaA&t=147s

25 мая 2023, 12:51

Адвокаты указали на политическую подоплеку дела Гаяне Акопян

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Никол Пашинян дал прямые указания правоохранительной и судебной системе вынести обвинительный вердикт по делу о попытке похищения его сына, расследование ведется беспрецедентными темпами, а власти давят на следствие и суд, заявили адвокаты в Ереване. Родители погибших солдат прекратили акцию протеста в поддержку Гаяне Акопян, заявив о попытке политиков использовать акцию в своих интересах, однако готовы возобновить протест в любой момент.

Как сообщал "Кавказский узел", по уголовному делу о попытке похищения Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, была задержана  Гаяне Акопян, мать погибшего в карабахской войне 2020 года солдата. 20 мая суд постановил арестовать ее на месяц. Сторонники Акопян, к которым присоединились родители погибших солдат из различных районов страны, в знак солидарности с ней начали бессрочную акцию в Ереване, потребовав прекратить ее уголовное преследование.Однако 23 мая они прекратили акцию. Трое из адвокатов Акопян решили прекратить ее защиту.

По версии родителей погибших солдат, активисты встретили Ашота Пашиняна на улице и предложили ему съездить с ними на воинское кладбище "Ераблур", тот сел в машину, но затем выпрыгнул из нее во время движения и убежал.

Никол Пашинян на пресс-конференции дал прямые указания правоохранительной и судебной системе вынести обвинительный вердикт матери погибшего солдата, заявили адвокаты Гаяне Акопян. 

Родители погибших солдат прекратили акцию протеста из-за попыток политизировать ее, заявил корреспонденту «Кавказского узла» представитель общественной организации «Зов сыновей», отец погибшего в осенней войне солдата-срочника Жоры Саакяна Вахид Саакян. «Мы боролись за освобождение Гаяне Акопян. Но из-за попыток <политических сил> политизировать борьбу мы прекратили бессрочный пикет. Однако в любой момент мы готовы продолжить свои акции», - отметил он.

Адвокат Ваан Ованнисян, который отказался от защиты Гаяне Акопян, пояснил, что они отказались защищать мать погибшего солдата после заявления Никола Пашиняна, которое он сделал на пресс-конференции. «Премьер дал прямые указания правоохранительной и судебной системе, представив как факт преступление, инкриминируемое Гаяне Акопян. В ее деле нет правового процесса. А там где нет правового процесса, адвокатам делать нечего. Правовых механизмов добиться справедливости не осталось. Обвинительный вердикт, по сути, уже составлен, и остается его озвучить», - заявил он «Кавказскому узлу».

По имеющимся у меня сведениям, в ближайшие дни дело с обвинительным заключением будет передано в суд. «Это беспрецедентно, что расследование дела по такому серьезному обвинению, дела, в котором требуются множественные следственные мероприятия, завершат за неделю и передадут в суд. Прежде в политических делах хотя бы придерживались правовых норм», - подчеркнул Ованнисян.

Новый защитник интересов Гаяне Акопян Георгий Меликян рассказал, что обвинение настаивает на версии похищения, которое, по его словам, основано на субъективном восприятии. «Есть видеозаписи, на которых видно, как Ашот Пашинян добровольно садится. Каких-либо действий, которые совершила бы наша подзащитная против его воли, нет», - заявил он «Кавказскому узлу».

Адвокат считает, что армянский премьер оказывает воздействие на расследование. «На пресс-конференции он сослался на два из порядка десяти определений похищения. Именно на те два, которые легли в обвинение – против воли и игнорируя волю. Это говорит, что премьер в курсе всех деталей дела, иначе не знал бы какие именно из описаний легли в основу дела», - отметил Меликян.

Премьер заявил, что есть факт похищения, и этого достаточно, чтобы ни следователь, ни судья даже не пытались доказать обратное, добавил он. «Дела с политическим контекстом показали, что если судья выносит решение против воли властей, оказывается в поле зрения Высшего судейского совета, где против него возбуждается дисциплинарная ответственность, либо оказывается фигурантом уголовного дела», - подчеркнул адвокат.

Меликян пояснил, что Ашот Пашинян не может просто так взять обратно свое заявление. «Это не частная жалоба. Могут прекратить только в случае, если Пашинян заявит, что он неверно истолковал смысл слов Гаяне Акопян, что это его субъективное восприятие. Если даст показание, что это было субъективное восприятие, суд оправдает Гаяне», - сказал он.

Статья «Похищение» не предусматривает прекращение уголовного дела, отметила глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

«Если Пашинян заявит, что неверно понял и интерпретировал слова матери погибшего солдата, что не было похищения, его могут привлечь к ответственности. Получается, что он оговорил человека в совершении тяжкого преступления», - заявила она «Кавказскому узлу».

Напомним, что по версии следствия, которую озвучил Следком 17 мая, у Апелляционного суда родители погибших военнослужащих подошли к сыну премьер-министра и начали "выкрикивать реплики". Женщина, представившаяся матерью погибшего военного, предложила ему сесть в припаркованную неподалеку машину, чтобы поговорить спокойно, а когда они сели в машину, - завела автомобиль, пояснив, что хочет отъехать подальше. Сам Ашот Пашинян заявил, что его пытались похитить. По его версии, он согласился на предложение женщины поговорить в машине, та начала говорить о войне 2020 года и о потерях, а затем стала вести себя неадекватно и нарушать правила дорожного движения. В ответ на требование остановить машину женщина заявила, что ее сына убили, ей уже нечего терять, так что она может Пашиняна даже убить, что повезет его к военному кладбищу, а там решит, отпускать ли. На перекрестке, когда водитель сбавила скорость, Ашот сумел выпрыгнуть из автомобиля. Через несколько секунд, когда он поднялся, его сбила белая "Тойота": по словам Ашота, в этом автомобиле он заметил родителей погибших военнослужащих, которые стояли во дворе Апелляционного суда.

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Примечание:

"Спикер парламента Армении сообщил о нападении на сына Пашиняна", "Гаяне Акопян арестована на месяц по делу о похищении сына Пашиняна", "Родные погибших армянских военных провели акцию протеста".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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