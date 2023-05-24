24 мая 2023, 02:43
Родители погибших солдат прекратили акцию в поддержку Гаяне Акопян
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Акцию в поддержку Гаяне Акопян, обвиняемой в похищении сына премьер-министр Армении Ашота Пашиняна, прекратили родители солдат, погибших в ходе осенней войны 2020 года. Трое из адвокатов Акопян решили прекратить ее защиту.
Как писал "Кавказский узел", по уголовному делу о попытке похищения Ашота Пашиняна, сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна, была задержана Гаяне Акопян, мать погибшего в карабахской войне 2020 года солдата Жоры Мартиросяна. 20 мая суд постановил арестовать ее на месяц. Сторонники Акопян, к которым присоединились родители погибших солдат из разных районов страны, в знак солидарности с ней начали бессрочную акцию в Ереване, требуя прекратить ее уголовное преследование.
По версии родителей погибших военнослужащих, активисты встретили Ашота Пашиняна на улице и предложили ему съездить с ними на воинское кладбище "Ераблур", тот сел в машину, но затем выпрыгнул из нее во время движения и убежал. Сам Ашот Пашинян заявил в полицию, что его пытались похитить. По его версии, он согласился на предложение женщины поговорить в машине, та начала говорить о войне 2020 года и о потерях, а затем стала вести себя неадекватно и нарушать правила дорожного движения. В ответ на требование остановить машину женщина сказала, что ее сына убили, ей уже нечего терять, так что она может Пашиняна даже убить, что повезет его к военному кладбищу, а там решит, отпускать ли. На перекрестке, когда водитель сбавила скорость, Пашинян выпрыгнул из машины и ему удалось убежать.
Родители солдат, погибших в осенней войне 2020 года, прекратили бессрочную акцию возле здания Правительства Армении в поддержку Гаяне Акопян, обвиняемой в похищении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота. Журналистам участники акции заявили, что "этим их борьба не завершается".
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что не собирается призывать своего сына отозвать заявление о попытке похищения и вопрос этот "должен решиться в правовом поле".
Трое из адвокатов прекратили свою защиту Гаяне Акопян. Как отметил на своей странице в соцсети адвокат Рубен Меликян, правовые инструменты для эффективной защиты Акопян исчерпаны.
Меликян сообщил, что, исходя из этого, посоветовавшись как с подзащитной, так и ее семьей, вместе с адвокатами Вааном Ованнисяном и Вааном Геворгяном решили не участвовать в последующем уголовном процессе.
Защиту Гаяне Акопян будет представлять другой адвокат, отметил Меликян, не уточнив его имя.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"