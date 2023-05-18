Мать убитого солдата госпитализирована с допроса о похищении Ашота Пашиняна

18 мая 2023, 05:18

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Следователи задержали мать погибшего солдата Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян по делу о попытке похищения сына премьер-министра Армении, трое ее соратников отпущены из полиции. Во время допроса женщине стало плохо, ее доставили в медицинский центр "Эребуни", сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", следственные органы Армении возбудили уголовное дело о попытке похищения сына премьер-министра страны Ашота Пашиняна. В полицию в связи с этим доставили четверых активистов объединения "Зов сыновей" - родителей погибших армянских военнослужащих.

Активисты встретили Ашота Пашиняна на улице и предложили ему съездить с ними на воинское кладбище "Ераблур" и тот сам сел в машину, но позже выпрыгнул из нее во время движения и убежал, сообщил представитель "Зова сыновей" Гарик Галеяна. По информации следствия, Пашинян-младший сам заявил в полицию, что его пытались похитить.

Следственный комитет Армении обнародовал подробности инцидента с участием Ашота Пашиняна, заявившего в полицию о попытке похищения. В заявлении ведомства изложена версия, которую сын премьера изложил полицейским.

Согласно версии Пашиняна-младшего, у Апелляционного суда родители погибших военнослужащих подошли к нему и начали "выкрикивать реплики". Женщина, представившаяся матерью погибшего военного, предложила ему сесть в припаркованную неподалеку машину, чтобы поговорить спокойно, а когда они сели в машину - завела автомобиль, пояснив, что хочет отъехать подальше.

"В машине женщина начала говорить о войне 2020 года, о территориальных и людских потерях. Увидев, что она ведет себя неадекватно, превышает скорость, нарушает ПДД, Пашинян потребовал остановить машину, чтоб выйти. Женщина сказала, что ее сына убили, ей нечего терять, она может его убить, и поведет к военному кладбищу "Ераблур", а там решит, отпускать его или нет", - говорится в сообщении СК, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

На одном из перекрестков, когда женщина сбавила скорость машины, Ашот Пашинян открыл переднюю правую дверь и выпрыгнул на ходу из нее. Через несколько секунд, когда он поднялся, его сбила белая "Тойота": по словам Ашота, в этом автомобиле он заметил родителей погибших военнослужащих, которые стояли во дворе Апелляционного суда.

Адвокат Ваан Ованнисян на своей странице в Facebook* опубликовал видео момента, когда мать погибшего солдата приглашает Ашота Пашиняна сесть в машину и поговорить. На видео женщина спрашивает Пашиняна, может ли он "минутку" поговорить с ней. Получив положительный ответ, она просит у человека рядом ключи от машины, предупреждая, чтобы никто за ними не шел, так как они хотят поговорить в машине.

Сам Ашот Пашинян идет за женщиной.

Ованнисян отмечает, что уголовная статья о похищении человека подразумевает, что потерпевшего уводят против его воли или пользуясь его беспомощным состоянием. "Данное видео опровергает наличие состава преступления", - считает адвокат.

Полицейские отпустили после допроса троих мужчин, но задержали мать погибшего солдата Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян (Мартиросян), сообщил "Кавказскому узлу" адвокат Рубен Меликян. По словам адвоката, женщина более 11 часов лишена свободы, а во время допроса в следственном отделении ее самочувствие резко ухудшилось, отметил Меликян.

В сопровождении полицейских Гаяне на машине скорой помощи доставили в больницу, а когда ее состояние здоровья нормализуется, ее, по регламенту, должны перевести в изолятор. По словам адвоката, ночью десятки человек пришли к медцентру "Эребуни" поддержать задержанную.

Рубен Меликян считает абсурдным обвинение Акопян в попытке похищения Ашота Пашиняна. Он заявил, что женщина в одиночку "не могла похитить здорового 23-летнего мужчину", а других людей в машине во время движения не было.

Очной ставки Гаяне Акопян с Ашотом Пашиняном, по его словам, пока не проводилось. Меликян предполагает, что она состоится позднее.

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