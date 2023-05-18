Родные погибших военных заподозрены в попытке похитить сына Пашиняна

18 мая 2023, 02:21

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Следственные органы Армении возбудили уголовное дело о попытке похищения сына премьер-министра страны Ашота Пашиняна. Полиция в связи с этим задержала родителей погибших армянских военнослужащих, которые ранее проводили акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля спикер парламента Ален Симонян сообщил о нападении на сына премьер-министра Армении Ашота Пашиняна, однако сам Пашинян-младший спустя два дня эту информацию опроверг. Симонян, в свою очередь, отказался комментировать слова Ашота Пашиняна о том, что никакого нападения на него не совершалось.

Сообщение о попытке похищения Ашота Пашиняна распространила 17 мая полиция Армении. В сообщении нет подробностей инцидента - упоминается лишь, что инцидент произошел поблизости от дома Пашиняна.

В то же время газета "Айкакан Жаманак" (Армянское время), принадлежащая семье Никола Пашиняна, сообщила о попытке похищения сына премьера членами общественной организации "Зов сыновей". Эта организация создана родными погибших армянских военнослужащих.

Согласно публикации, активисты "заставили Ашота сесть в их машину", а когда Пашинян-младший выпрыгнул из автомобиля "его сбила другая машина той же организации, которая следовала за ними". В результате Ашот Пашинян повредил ногу, а его предполагаемые похитители покинули места инцидента, говорится в статье, переведенной корреспондентом "Кавказского узла".

В той же публикации упоминается имя активиста организации "Зов сыновей" Гарика Галеяна, чей сын Мхитар погиб в ходе 44-дневной войны. Галеяна издание обвиняет в неоднократном "несдержанном поведении".

Сам Гарик Галеян отверг обвинение в попытке похитить сына премьера. По словам Галеяна, родители погибших солдат, выходя из административного суда, заметили Ашота Пашиняна. Мать погибшего солдата Жоры Мартиросяна Гаяне Мартиросян подошла к Ашоту, предложив ему сесть в машину и поехать с ними на воинское кладбище "Ераблур": активисты "Зова сыновей" пообещали показать Пашиняну-младшему, "что сделали его родители".

"Никакого насилия не было, Ашот спокойно открыл дверь и сел. Я сам лично пальцем не тронул Ашота, даже не говорил с ним", - приводит слова Галеяна News.am.

По словам Галеяна, он вместе с Гаяне Мартиросян был в машине, в которую сел сын премьера. Во время движения Пашинян открыл дверь и выскочил из автомобиля; при этом ногу он, как считает Галеян, не повредил. "Я еле смог увести машину, чтобы он не попал под колеса. После этого Ашот сбежал с места, мы даже не заметили, как. Везде установлены камеры, могут посмотреть кадры, что на самом деле произошло", - отметил Галеян.

После случившегося родителей погибших военнослужащих подвергли приводу в полицейский участок Шенгавитского административного района Еревана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рубен Меликян. В связи с предполагаемой попыткой похищения Пашиняна-младшего в полицию были доставлены Гарик Галеян, Гаяне Мартиросян, Виген Азатян и Ваид Саакян.

Следственный комитет Армении, в свою очередь, сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о попытке похищения человека (пункт 1 части 2 статьи 191 УК Армении). Эта статья предусматривает от восьми до 12 лет. В сообщении ведомства отмечается, что о попытке похищения в полицию заявил сам Ашот Пашинян.

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