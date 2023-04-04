04 апреля 2023, 13:38

Сын Пашиняна опроверг информацию о нападении

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Ашот Пашинян, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна опроверг сообщение спикера парламента, заявив, что на него не было совершено никакого нападения.

Как писал "Кавказский узел", о том, что сын премьер-министра Армении Ашот Пашинян подвергся нападению 2 апреля, сообщил спикер парламента Ален Симонян. Он назвал инцидент эпизодом из целого "ряда провокаций" в отношении представителей властей.

Сам Ашот Пашинян сегодня выступил с заявлением, опровергнув информацию о нападении. "Политических или иных нападений на меня не было. К сожалению, я вынужден опровергнуть распространяемую обо мне ложную информацию", - заявил он.

Спикер парламента Армении Ален Симонян сказал, что не будет комментировать сообщение Ашота Пашиняна, пишет сегодня NEWS.am.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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