Ашот Пашинян, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Фото с личной страницы Ashot AshPash/Facebook

03 апреля 2023, 13:19

Спикер парламента Армении сообщил о нападении на сына Пашиняна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сын премьер-министра Никола Пашиняна подвергся нападению, сообщил сегодня спикер парламента Армении, назвав инцидент эпизодом из целого "ряда провокаций" в отношении представителей властей.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта депутат оппозиционной фракции "Айастан" Мгер Саакян ударил провластного депутата Владимира Варданяна во время закрытого обсуждения в парламентской комиссии. Глава фракции заявил, что конфликт спровоцировал провластный депутат. Мгер Саакян был задержан и помещен под арест по уголовному делу о хулиганстве и побоях. Это обвинение позволит инициировать лишение Саакяна депутатской неприкосновенности, отметила правозащитница Нина Карапетянц.

О том, что сын премьер-министра Никола Пашиняна Ашот Пашинян подвергся нападению 2 апреля, сообщил сегодня спикер парламента Ален Симонян.

"Три дня назад председатель постоянной Комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян подвергся нападению со стороны депутата […] а вчера также было совершено нападение на сына премьер-министра. Это ряд организованных провокаций, следы которых, уверен, ведут за пределы нашей страны. Правовая и политическая реакция на это не заставит себя долго ждать", - приводит слова Симоняна News.am.

В полицию Армении не поступало сведений о нападении на сына премьер-министра, сообщил замначальника пресс-службы ведомства Эдгар Джаноян. "Полиция такого сигнала нe получала", - приводит сегодня его слова "Новости-Армения".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Три депутата парламента Армении от оппозиционной партии сложили мандаты", "Оппозиция вернулась в парламент Армении после бойкота", "Участники акции в Ереване обвинили Москву в сдаче Нагорного Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

03 апреля 2023, 14:41

03 апреля 2023, 14:13

03 апреля 2023, 13:48

  • Мгер Саакян отпущен на свободу

    Оппозиционный депутат от блока "Армения" Мгер Саакян отпущен на свободу. Саакян утверждает, что конфликт в парламенте спровоцировал провластный депутат Владимир Варданян, а он был вынужден обороняться.

03 апреля 2023, 12:59

03 апреля 2023, 12:07

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи