Спикер парламента Армении сообщил о нападении на сына Пашиняна

03 апреля 2023, 13:19

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Сын премьер-министра Никола Пашиняна подвергся нападению, сообщил сегодня спикер парламента Армении, назвав инцидент эпизодом из целого "ряда провокаций" в отношении представителей властей.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта депутат оппозиционной фракции "Айастан" Мгер Саакян ударил провластного депутата Владимира Варданяна во время закрытого обсуждения в парламентской комиссии. Глава фракции заявил, что конфликт спровоцировал провластный депутат. Мгер Саакян был задержан и помещен под арест по уголовному делу о хулиганстве и побоях. Это обвинение позволит инициировать лишение Саакяна депутатской неприкосновенности, отметила правозащитница Нина Карапетянц.

О том, что сын премьер-министра Никола Пашиняна Ашот Пашинян подвергся нападению 2 апреля, сообщил сегодня спикер парламента Ален Симонян.

"Три дня назад председатель постоянной Комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян подвергся нападению со стороны депутата […] а вчера также было совершено нападение на сына премьер-министра. Это ряд организованных провокаций, следы которых, уверен, ведут за пределы нашей страны. Правовая и политическая реакция на это не заставит себя долго ждать", - приводит слова Симоняна News.am.

В полицию Армении не поступало сведений о нападении на сына премьер-министра, сообщил замначальника пресс-службы ведомства Эдгар Джаноян. "Полиция такого сигнала нe получала", - приводит сегодня его слова "Новости-Армения".

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