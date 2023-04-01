Армянские правозащитники оценили подоплеку конфликта между депутатами

01 апреля 2023, 04:22

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Предъявленное оппозиционному депутату Мгеру Саакяну обвинение позволит инициировать лишение его неприкосновенности, считает правозащитница Нина Карапетянц. Отсутствие парламентской комиссии по этике повлияло на регулярные конфликты между депутатами, заявил правозащитник Артур Сакунц. Саакяна задержали на 72 часа, для заключения под стражу и предъявления обвинения необходимо одобрение парламента, рассказал адвокат Рубен Меликян.

Как писал "Кавказский узел", в Армении 31 марта задержан и арестован по делу о хулиганстве и побоях после конфликта в парламенте депутат фракции "Айастан" Мгер Саакян. Защита назвала необоснованной версию следствия, а глава фракции заявил, что конфликт спровоцировал провластный депутат. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 «Хулиганство» и части 2 статьи 195 "Физическое воздействие".

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Капаретянц заявила 31 марта корреспонденту "Кавказского узла", что действия депутата Мгера Саакяна, вероятно, и подпадают под понятие преступления, но решение о его аресте - это форма политического давления.

Она напомнила, что, к примеру, в мае 2020 года на сессии парламента Армении произошла массовая потасовка после того, как глава оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян вступил в перепалку с депутатом правящей фракции "Мой шаг" Бабкеном Туняном. Сессия транслировалась в прямом эфире в YouTube, как и потасовка, но никто из провластных депутатов не понес наказание. Аналогичный инцидент произошел в августе 2021 года, когда выступление провластного депутата Айка Саргсяна завершилось потасовкой с депутатами от оппозиции.

«Никого не привлекли к ответственности. А этот инцидент повлек немало шуму. Привлечение полиции, заявление Следкома. Поэтому, скорей всего, партия власти прибегнет к политике двойных стандартов и проголосует за лишение депутатского мандата», - полагает Карапетянц.

Тяжкую статью выбрали специально, чтобы обосновать лишение депутатского мандата, предположила правозащитница. «Для ареста или лишения депутатской неприкосновенности нужна «удобная» статья», - пояснила Карапетянц.

По ее мнению, действия оппозиционного депутата, не подпадает под «хулиганскую» статью. «У хулиганства есть четкое описание. В частности, это предумышленное, непрерывное действие, сопряженное с нарушением общественного порядка. Один удар не может быть расценен как хулиганство», - подчеркнула правозащитница.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц считает, что насилие априори не может быть предметом политического спора.

«Кассационный суд по делу «Амбарцумян против Хачатряна» постановил, что один удар не является уголовно преследуемым деянием. Это прецедентное решение, которое было принято, когда АРФД было при власти (задержанный парламентарий является членом АРФД – прим. «Кавказский узел»). И последний инцидент - свидетельство продолжения безнаказанности», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

В декабре 2011 года Специальная следственная служба Армении прекратила дело по статье "побои" в связи с инцидентом, произошедшим между губернатором Сюникской области Суреном Хачатряном и предпринимательницей Сильвой Амбарцумян. В ходе спора губернатор один раз ударил Амбарцумян (дал пощечину), следствие отметило, что под "побоями" следует понимать нанесение многочисленных ударов, "направленных на причинение физической боли", а пощечина под эту категорию не подпадает.

По словам Сакунца, конфликты между депутатами стали проблемой из-за отсутствия парламентской комиссии по этике. «Конституция 2015 года, которую, кстати, одобрили депутаты АРФД, комиссию по этике не предусматривает. Но если бы инциденты между парламентариями стали бы поводом для расследования хотя бы временной комиссии по этике, это привело бы к сдержанности депутатов», - считает он.

Наличие комиссии по этике позволило бы избежать спекуляций на тему политического преследования, считает правозащитник.

Он добавил, что конфликт Варданяна и Саакяна произошел в ходе обсуждения Римского статута. По его словам, непонятно, почему власти решили провести закрытое обсуждение комиссии по правовым вопросам. «Даже на парламентском сайте нет информации об обсуждении. Это могло произойти в случае консенсуса власти и оппозиции, чтобы не давать Кремлю повода для критики. Но что-то в ходе обсуждения пошло не так. Непонятны мотивы сторон конфликта. Никто просто так не стучит по столу, не повышает голос и не встает из-за стола. Что-то было сказано. Могли обвинить друг другу в предательстве, однако не после каждого такого обвинения парламентарии конфликтуют. Так как оппозиция сопротивляется ратификации Римского статута, могу предположить, что конфликт произошел из-за спора в вопросе санкции Международного уголовного суда на арест Путина», - отметил Сакунц.

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территории Украины с 24 февраля прошлого года. На этом фоне Конституционный суд Армении заявил 29 марта, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует Конституции страны. Москва не обсуждала с Ереваном вопрос Римского статута, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а спикер парламента Армении Ален Симонян усомнился в возможности ареста Путина по ордеру Гаагского суда.

Адвокат Мгера Саакяна Рубен Меликян пояснил, что оппозиционный депутат задержан на 72 часа. По его словам, для заключения под стражу нужно разрешение парламента.

«Для предъявления обвинения также нужно согласие парламента. Для ареста депутата по закону нужно обращение следствия к генпрокурору, который, в свою очередь, должен ходатайствовать об аресте в парламенте. Если партия власти решит, что моего доверителя надо лишать неприкосновенности, не исключено, что внеочередное заселение созовут в выходные», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Однако и по истечению 72 часов для власти нет препятствий, чтобы вынести на повестку вопрос о неприкосновенности Мгера Саакяна, но не на заключение под стражу, а на предъявление обвинения, добавил защитник.

Меликян обвинил Следком в исполнении политического заказа. «После конфликта провластные депутаты назвали инцидент хулиганством, не исключаю, что следствие восприняло это как политический заказ», - отметил он.

Адвокат исключил хулиганство со стороны Мгера Саакяна. «Часть 3 статьи 297 предполагает применение оружия или предмета, схожего с оружием. Но мой доверитель ударил Варданяна рукой, когда тот направился в его сторону. Саакян оценил угрозу, что Варданян может первым ударить, и нанес предупреждающий удар. Ссадина на руке Саакяна свидетельствует, что удар был нанесен рукой», - подчеркнул Меликян.

При этом он подтвердил, что комиссия по правовым вопросам на закрытом заседании обсуждала ратификацию Римского статута. Однако раскрыть детали инцидента адвокат не стал. По его словам, детали обсуждения вправе раскрыть парламентарии, присутствующие на обсуждении. «Могу лишь сказать, что Варданян, по словам моего доверителя, проявил неадекватную позицию, стал оскорблять, на что отреагировал Саакян. Как гражданин Армении могу предположить, что партия власти попытались обосновать поспешную необходимость ратификации Римского статута», - добавил Меликян.

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