Оппозиционный депутат арестован после конфликта в парламенте Армении

31 марта 2023, 21:13

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Депутат фракции "Айастан" Мгер Саакян задержан и помещен под арест по делу о хулиганстве и побоях после конфликта в парламенте. Защита назвала необоснованной версию следствия, а глава фракции заявил, что конфликт спровоцировал провластный депутат.

Депутат оппозиционной фракции "Айастан" Мгер Саакян задержан после конфликта с провластным парламентарием, сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абраамян."Следком получил сообщение об инциденте в парламенте между двумя депутатами. На месте работают следователи, выясняя обстоятельства конфликта", - написал он на своей странице в Facebook. Второй депутат обратился в больницу за медпомощью, отметил представитель Следкома.

Депутат оппозиционной фракции "Айастан" Мгер Саакян напал на провластного депутата Владимира Варданяна, сообщил глава фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян. "Инцидент произошел во время закрытого обсуждения в парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам. Оппозиционный депутат нанес телесные увечья и сбежал», - написал он на своей странице в Facebook*. Инцидент должен иметь уголовно-правовые последствия, считает провластный депутат.

Адвокат Рубен Меликян сообщил, что представляет интересы Саакяна. "Конфликт инициировал глава парламентской комиссии Владимир Варданян. Он проявил агрессию в отношении оппозиционных депутатов, на что отреагировал Мгер Саакян. После этого Варданян направился в сторону Саакяна, который, оценив угрозы и исходя из соображений самообороны, нанес Варданяну один удар", - написал он на своей странице в Facebook*.

Конфликт спровоцировал провластный депутат, заявил в комментарии журналистам глава оппозиционной фракции "Айастан" Сейран Оганян. Он отметил, что сам не присутствовал во время происшествия, однако по его сведениям, Варданян повысил тон, ударил кулаком по столу и направился к Мгеру Саакяну. "Конфликт был фактически улажен, и Саакян готов был сам явиться в полицию для дачи объяснений, когда спикер парламента Ален Симонян вошел в мой кабинет и устроил там хаос. Замначальника полиции, пользуясь присутствием спикера, стал толкать Саакяна", - рассказал оппозиционный депутат. Оганян не исключил, что власти спровоцировать инцидент, чтобы отвлечь внимание общественности от ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга.

Депутат оппозиционной фракции "Айастан" Мгер Саакян арестован, сообщил Следком Армении. По версии следствия, оппозиционный депутат в ходе закрытого рабочего заседания сделал необоснованное замечание депутату Владимиру Варданяну за повышенный тон, подошел к нему и неким предметом, зажатым в правой руке, ударил провластного депутата. От удара Варданян упал, отмечено в сообщении Следкома.

"Действия Саакяна привели к срыву заседания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 «Хулиганство» и части 2 статьи 195 "Физическое воздействие". Саакян арестован. Владимир Варданян признан потерпевшим, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказано в сообщении Следкома Армении.

Защита считает необоснованной версию следствия. "Не было каких-либо хулиганских действий, был один удар. Удар был не предметом, а кулаком", - написал адвокат Мгера Саакяна Рубен Меликян на своей странице в Facebook*.

Адвокат Арсен Бабаян, в свою очередь, опубликовал фотографию кулака Мгера Саакяна с ссадиной на костяшке безымянного пальца правой руки. "Ложь властей, утверждающей, что удар был иным предметом, моментально опровергается при виде руки", - написал он на своей странице в Facebook* .

Часть 3 статьи 297 УК Армении предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы, а часть 2 статьи 195 УК Армении – штраф в размере от 10 до 30 тысяч драмов (от 26 до 78 долларов США), либо общественные работы на срок 200 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо арест до двух месяцев.

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