Конституционный суд Армении признал Римский статут на фоне гаагского ордера Путина

24 марта 2023, 18:15

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Римский статут Международного уголовного суда соответствует Конституции Армении, заявил сегодня Конституционный суд страны. Москва не обсуждала с Ереваном вопрос Римского статута, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а спикер парламента Армении Ален Симонян усомнился в возможности ареста Путина по ордеру Гаагского суда.

Как писал "Кавказский узел", досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территории Украины с 24 февраля прошлого года. Решение Международного уголовного суда никак не повлияет на политические и экономические связи Баку и Москвы и личные отношения Ильхама Алиева и российского президента, считают опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.



Конституционный суд Армении опубликовал сегодня решение "О решении вопроса соответствия Конституции обязательств, закрепленных в Римском статуте Международного уголовного суда". Согласно решению, обязательства, установленные заявлением о признании юрисдикции Международного уголовного суда, соответствуют Конституции Армении. Решение является окончательным и вступает в силу с момента опубликования, сообщило сегодня агентство News.Am.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не обсуждала с Ереваном его позицию в связи с признанием Конституционном судом Армении обязательств, закрепленных Римским статутом Международного уголовного суда (МУС). "Пока нет. Будет обсуждать это с нашими партнерами", - привело сегодня его слова издание "Подъем"

Председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян заявил, что не представляет себе ситуации, при которой можно арестовать Владимира Путина в случае его визита в какую-либо страну, подписавшую Римский статут. "Давайте пока ратифицируем Римский статус, а потом уже решим, что делать дальше. Мне интересно, что сделают в других странах, в случае его приезда. Я просто физически себе этого не представляю. Я не представляю, как это будет реализовываться, скажем, в Канаде. Пусть они это сделают, а я с большим удовольствием за всем этим прослежу... На мой взгляд, это скорее политическая и, возможно даже, историческая констатация. Но я, опять же, себе этого не представляю", - привело его слова агентство "Новости Армения 20 марта.

Правительство Армении обратилось в Конституционный суд по вопросу проверки конституционности Римского статута в конце 2022 года. В Ереване отмечали, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана. Армения подписала Римский статут 17 июля 1998 года, но не ратифицировала его, так как Конституционный суд в 2004 году признал обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции, действовавшей на тот момент, говорится в публикации.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году Россия отозвала подпись под Римским статутом Международного уголовного суда на фоне расследования событий в Южной Осетии в 2008 году.

16 декабря 2022 года Международный уголовный суд отчитался о завершении расследования по поводу "Пятидневной войны". Суд выдал ордера на арест Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева из Южной Осетии, которые подозреваются в военных преступлениях по время "Пятидневной войны" 2008 года. Давид Санакоев, который занимал в 2008 году пост омбудсмена Южной Осетии, заявил, что занимался вызволением жителей Южной Осетии из плена. К выдаче ордеров на арест привело бездействие властей Южной Осетии по вопросу сотрудничества с Международным уголовным судом, уверен журналист Руслан Тотров. Южная Осетия является непризнанной республикой, а Россия не участвует в Римском статуте, поэтому исполнять решение об аресте чиновников должна полиция Грузии, указал юрист Кирилл Коротеев.

Операция по принуждению Грузии к миру после эскалации грузино-южноосетинского конфликта в августе 2008 года стала первой военной операцией современной России за пределами собственной территории. После этого конфликта Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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