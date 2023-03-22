Аналитики исключили влияние ордера на арест Путина на отношения Баку и Москвы

22 марта 2023, 01:23

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Решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина никак не повлияет на политические и экономические связи Баку и Москвы и личные отношения Ильхама Алиев и российского президента, считают опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территорий Украины с 24 февраля прошлого года, пишет РИА "Новости".



Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело против прокурора МУС Карима Ахмад Хана (Великобритания), судей Томоко Аканэ (Япония), Розарио Сальваторе Айталы (Италия) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Коста-Рика). Против прокурора возбуждено дело по части 2 статьи 301, части 1 статьи 30, части 2 статьи 260 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений). Против судей МУС возбуждены дела по части 2 статьи 301, части 1 статьи 30, части 2 статьи 360 УК РФ, пишет "Коммерсант".

Решения МУС не накладывает на Азербайджан каких-либо юридических обязательств, поскольку страна не является членом этой международной структуры, сказал 21 марта корреспонденту «Кавказского узла» политолог, член Комитета защиты гражданского общества Зардушт Ализаде.

«Решение МУС касается только Путина и на российское государство никаких в связи с этим санкций не наложено. Поэтому для политических и экономических связей государств, включая Азербайджан, с Россий никаких ограничений не вводится. Сами государства Запада, несмотря на военные действия на Украине, продолжают экономическое сотрудничество с РФ в сферах, которые не попали под санкции. В частности, США и Франция продолжают покупать у России уран. В этом смысле, к Азербайджану каких-либо претензий не может быть», - отметил Ализаде.

С другой стороны, продолжил он, если следовать принципам права, то Путин пока находится в статусе обвиняемого и вступившего в законную силу приговора о том, что он совершил преступления, нет. Поэтому с точки зрения права на общение с ним каких-либо ограничений не может быть введено, заметил эксперт.

Что касается репутационных издержек, например, от встреч с Путиным, то, по мнению аналитика, каждый лидер будет поступать исходя из собственного политического мировоззрения и национальных интересов своей страны. «Конечно, западные государства и страны, ориентирующиеся на них, будут считать решение МУС в отношении Путина как некое табу на общение с ним. Что касается лидеров других государств, которые не обременяют себя соблюдением продвигаемых Западом ценностей и правил поведения в международных отношениях, то они будут исходить из собственных политических интересов и национальных выгод. Красноречивый пример тому - визит в РФ после решения МУС лидера КНР Си Цзинпиня. Для многих, кто захочет продолжать отношения с Путиным, это будет хорошим оправданием, поскольку КНР является постоянным членом СБ ООН, то есть одной из держав, особо ответственных за современный миропорядок», - продолжил Ализаде.

На его взгляд, отношение Запада к лидерам, поддерживающим отношения с Путиным, будут характеризоваться тем, какую позицию они занимают в российско-украинском конфликте, поддерживают ли они Россию. В этом смысле, по мнению азербайджанского эксперта, «у Ильхама Алиева проблем не будет». «С самого начала этого конфликта Азербайджан занял нейтральную позицию. Да, Баку, как и многие другие постсоветские страны, однозначно не осудил Россию. Однако в различных форматах Азербайджан в общем выражал поддержку территориальной целостности Украины. Кроме того, Азербайджан оказывал и оказывает гуманитарную помощь Украине. Дочерняя структура госнефтекомпании Азербайджана на Украине обеспечивает топливом безвозмездно машины экстренных служб - пожарных, скорую помощь. Прошлой весной топливом обеспечивались также сельхозмашины, задействованные на уборке пшеницы. Кроме того, после массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины Азербайджан поставил этой стране 50 генераторов большой мощности. Эта позиция, а также энергетические факторы, позволяют Ильхаму Алиеву, несмотря на серьезные нарушения демократических норм в Азербайджане, оставаться на Западе весьма рукопожатным лидером», - сказал Ализаде.

Что касается дальнейших контактов между Алиевым и Путиным, то, по словам эксперта, они сохранятся. «Во-первых, Россия вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Во-вторых, Азербайджан и Россия - партнеры по СНГ. В-третьих, оба государства участвуют в крупных региональных и международных проектах и форматах, таких как, к примеру, транспортный коридор "Север-Юг" или «Каспийская пятерка». Поэтому вполне вероятно, что Алиев и Путин и дальше будут общаться в рамках многосторонних саммитов или встреч по Карабаху. Может быть разве что на время не будет двусторонних визитов. Путин и так уже ограничил зарубежные визиты, а Алиев, возможно, на время воздержится от официальных визитов в Москву. В России с пониманием отнесутся к этому. В то же время Запад также не станет «упрекать» Баку за связи с Москвой, учитывая сложное геополитическое положение страны, зажатой между РФ и Ираном и, тем не менее, поставляющей нефть и газ в Европу», - отметил Ализаде.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы также считает, что Азербайджан продолжит политические и экономические отношения с РФ, несмотря на решение МУС.

«Азербайджан просто завязан на России из-за конфликта с Арменией. Москва тут главный актор, без участия и позиции которого добиться урегулирования проблемы невозможно. Важным фактором в двусторонних отношениях является и большая численность азербайджанских трудовых мигрантов в России. Кроме того, Россия - большой рынок для сельскохозяйственных товаров азербайджанских производителей. Учитывая эти факторы, вряд ли стоит ожидать воздействия решения МУС на политику Баку в отношении Москвы и личное взаимоотношения руководителей двух стран. С другой стороны, Азербайджан не является членом МУС и не несет никаких обязательств по его решениям», - сказал Джуварлы корреспонденту «Кавказского узла».

На его взгляд, Азербайджан продолжит политику равноудаленного дистанцирования от различных международных центров силы. «Баку продолжит делать упор на сбалансированную политику, основанную на экономических выгодах как правящей элиты, так и объективных интересах страны. Азербайджан продолжит развивать торгово-экономические связи с Россией, которые обрели широкие возможности в связи с российско-украинским конфликтом. Так, на фоне санкций Запада, в РФ возросла потребность в азербайджанских товарах аграрного производства. Кроме того, Россия, лишившись многих экспортных маршрутов, стала использовать транспортные коридоры через Азербайджан, которые ведут с одной стороны в Турцию, с другой – в Иран и далее бассейн Персидского Залива. С другой стороны, Европа отказавшись от российской нефти и газа, стала больше нуждаться в углеводородах из Азербайджана. Поэтому на Западе не слишком будут обижены на Алиева, если он продолжит общаться с Путиным», - считает эксперт.

Что касается репутационных издержек, то, по мнению Джуварлы, Алиев, будучи прагматиком, мало заботится о том, что «о нем пишет западная пресса». «Его и так в западных медиа критикуют в контексте нарушения прав человека, коррупции, однако это не мешает Алиеву быть принятым на самом высоком уровне в ведущих европейских столицах, приглашенным на международными саммиты, престижные слеты, такие как Всемирный Давосский экономический форум, Мюнхенская конференция и другие. На Западе понимают, что хотя Алиев сотрудничает с Путиным, но Азербайджан - не союзник России, и более того - альтернативный источник углеводородов в Европу. На Западе, безусловно, ценят помощь Азербайджана Украине топливом и другими товарами гуманитарного назначения», - отметил Джуварлы.

В целом, он усомнился, что Путин окажется в большой изоляции. «Россия все-таки огромная страна и многие страны мира не захотят портить свои отношения с ней, устраивая бойкот Путину. Визит Си Цзинпиня уже стал прецедентом возможности общения с Путиным после вердикта МУС», - сказал Джуварлы.

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