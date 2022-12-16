Суд в Гааге закончил расследование "Пятидневной войны"

16 декабря 2022, 17:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Расследование событий 2008 года в Грузии завершено, суд будет добиваться ареста и судебного преследования чиновников из Южной Осетии, в отношении которых выданы ордера на арест, заявил сегодня прокурор Международного уголовного суда Карим Асад Ахмад Хан.

Как писал "Кавказский узел", Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева из Южной Осетии, которые подозреваются в военных преступлениях по время "Пятидневной войны" 2008 года. Давид Санакоев, который занимал в 2008 году пост омбудсмена Южной Осетии, заявил, что занимался вызволением жителей Южной Осетии из плена. К выдаче ордеров на арест привело бездействие властей Южной Осетии по вопросу сотрудничества с Международным уголовным судом, уверен журналист Руслан Тотров. Южная Осетия является непризнанной республикой, а Россия не участвует в Римском статуте, поэтому исполнять решение об аресте чиновников должна полиция Грузии, указал юрист Кирилл Коротеев.

Операция по принуждению Грузии к миру после эскалации грузино-южноосетинского конфликта в августе 2008 года стала первой военной операцией современной России за пределами собственной территории. После этого конфликта Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Асад Ахмад Хан объявил сегодня о завершении расследования по делу о российско-грузинской войне 2008 года, сообщило сегодня Эхо "Кавказа"*.

Хан напомнил, что суд в результате расследования уже выдал ордера на арест Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева. "Обвинения, которые я предъявил и по которым были выданы ордера на арест, конкретно касаются незаконного содержания под стражей, пыток и жестокого обращения, захвата заложников и последующего незаконного перемещения гражданских лиц из числа этнических грузин, - отмечается в сообщении на сайте Международного уголовного суда.

По его словам, расследование также выявило предполагаемую роль ныне покойного Вячеслава Борисова, на момент событий - генерал-майора Вооруженных Сил Российской Федерации и заместителя командующего Воздушно-десантными войсками, "который, как считается, преднамеренно способствовал совершению некоторых из этих преступлений".

Больше не будут проводиться "новые расследования предполагаемой уголовной ответственности других лиц или других действий в связи с ситуацией в Грузии". "При отсутствии существенного изменения обстоятельств фаза расследования ситуации в Грузии завершена. Я проинформировал власти Грузии об этом решении", - говорится в сообщении Хана. Он также отметил, что усилия теперь будут направлены "на обеспечение успешного судебного преследования лиц, в отношении которых выдан ордер на арест".

Решения Международного уголовного суда (МУС) на территории Южной Осетии нелегитимны и не будут иметь никакой перспективы, заявил в июле МИД самопровозглашенной республики, комментируя выдачу ордеров на арсет Санакоева, Миндзаева и Гучмазова.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстом РФ в список иностранных агентов

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.