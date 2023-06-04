Участники акции в Ереване потребовали освободить политзаключенных в России

04 июня 2023, 20:00

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Российские мигранты в Ереване на акции, приуроченной ко дню рождения Алексея Навального*, потребовали освободить политзаключенных в России. Задержания граждан России в Армении также вызывают тревогу, рассказали они.

Как писал "Кавказский узел", сегодня исполнилось 47 лет Алексею Навальному, и силовики во многих городах России задерживают активистов на акциях солидарности с осужденным политиком. В частности, в Волгограде была доставлена в отдел полиции местная жительница Анна Семионова, вышедшая с плакатом "Ты не один. С днем рождения".

Волгоградцы, сочувствующие Алексею Навальному, сегодня провели тайную "протестную прогулку". Отказ от открытых акций солидарности они объяснили боязнью уголовного преследования.

Сегодня в Ереване прошла акция российских активистов в поддержку Алексея Навального, приуроченная ко дню его рождения, передал корреспондент «Кавказского узла», побывавший на месте акции.

Акция началась с песни «Привет, это Навальный!». Сторонники Навального держали в руках десятки плакатов с требованием освободить его и всех российских политзаключенных, а также плакаты пацифистского содержания. Они также скандировали «Россия будет свободной», «Один за всех, все за одного», антиправительственные и пацифистские лозунги. Проезжающие мимо машины сигналили в поддержку активистов. Акция длилась два часа. По оценке организаторов, в ней приняли участие более 300 человек, по данным полиции - 200.

Суть акции – поддержка Алексея Навального, который уже в третий раз встречает день рождения в заключении, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции, сторонник Навального из Омска Даниил Чебыкин.

"Во-первых, Алексей Навальный должен знать, какая у него есть поддержка в мире. Во-вторых, очень важно выразить поддержку всем политзаключенным, которых сегодня в России тысячи. И в-третьих, нужно высказываться против [военной операции] в Украине", - сказал он.

Среди участников ереванской акции не было местных активистов, только российские мигранты. "Не думаю, что она актуальна для местных активистов. Но не исключаю, что в будущем пригласим", - сказал Чебыкин.

Организаторы акции подготовили открытку формата А3, на котором желающие могли оставить свои поздравления и пожелания. Открытку планируют передать родственникам Алексея Навального, которые, в свою очередь, передадут ее оппозиционеру. Они также организовали сбор средств, на которые, по их словам, будут переданы письма российским политзаключенным.

Организаторы дали возможность высказаться всем, кто пожелает. "Будущее России - не террор и Путин, будущее России - это Навальный, [осужденный политик Андрей] Пивоваров и все мы", - заявила одна из участниц акции.

Приехавший из Краснодарского края Виталий Вотановский считает важным поддержку всех политзаключенных в России. "Алексей Навальный – самый известный политзаключенный, но нужно поддержать всех, кто сидит в российских тюрьмах за политические взгляды", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Задержания россиян в Армении беспокоят эмигрантскую среду, однако это не сказалось на численности акции, заметил Вотановский. "Армения отказывает в экстрадиции [граждан России]. До сих пор всех, кого задержали, отпустили. У тех, с кем я общаюсь, не возникало опасений – выходить или нет на акцию. Они оценивают ситуацию в Ереване как адекватную и дружелюбную", - сказал он.

Россияне Ольга и Андрей сообщили, что пришли, чтобы поддержать Алексея Навального. "Нужно показать, что у него есть поддержка... Навальный должен знать, что люди помнят о нем и знают, где он находится", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга.

Задержания в Армении россиян, преследуемых за политические взгляды, вызывают опасения в эмигрантской среде, однако таких случаев единицы, отметила она. "И вряд ли кого-то экстрадируют. Влияние кремлевского режима не настолько сильное, чтобы творить бесчинства и тут", - предположила Ольга.

Тем не менее, по ее словам, многие при первой возможности уезжают в более безопасные страны. "В Армению можно лететь по внутреннему паспорту. И многие рассматривали Армению как транзитную страну, чтобы переждать. И как только получили заграничный паспорт, уехали. К Армении нет претензий, однако Армения - страна бывшего СССР, и ее власти не могут не сотрудничать с Россией, хотя бы в торговом плане", - пояснила Ольга.

Карлен – этнический армянин из России. Он сообщил, что участвует в акции, чтобы показать, что противники кремлевского режима хоть вынужденно и покинули Россию, но не навсегда. "Мы верим, что Россия будет свободной. Как только появится возможность, когда Россия будет нуждаться в нас, мы окажем ей [России] поддержку. Акция показывает, что мы неравнодушны к происходящему в России. Я год назад переехал в Армению, но я не перестаю находиться в информационном поле России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он подтвердил, что задержания россиян вызывают тревогу, однако пока не было случая экстрадиции. "Армения всегда была переплетена с Россией, зависела от нее. Поэтому каждый раз, когда усугубляется ситуация со свободой в Армении, когда кого-то задерживают по запросу России или намереваются выдать, как чеченца Салмана Мукаева, это вызывает тревогу", - пояснил Карлен.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц проезжала мимо, но остановила машину и присоединилась с семьей к акции россиян. По ее мнению, задержания россиян в Армении могли повлиять на решение некоторых граждан России присоединиться к акции.

"Возможно, участников акции было бы больше. Люди беспокоятся за свою безопасность. И, вполне вероятно, эти прецеденты негативно сказались на участии", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Местные активисты не участвуют в акциях россиян, отметила правозащитница. "Информацией об акциях россияне делятся только между собой. Нас не информируют. Видимо, считают, что достаточно своих сил. Но, на мой взгляд, было бы вернее работать вместе. В Армении есть люди, которые выступают против кремлевской политики", - подчеркнула Карапетянц.

Ранее полиция пресекала немногочисленные акции россиян в Ереване, сказала она. "Но сейчас [полицейские] лояльные. Но это не потому, что полиция стала следовать букве закона. А потому, что нет приказа пресекать. Армянские власти такой приказ не дают, скорей всего, чтобы избежать критики Запада. Но если из России будет отмашка, полиция будет действовать жестко", - считает правозащитница.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Сам Навальный внесен в список экстремистов и террористов, составленный Росфинмониторингом.

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