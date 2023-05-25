Мигранты призвали не экстрадировать Салмана Мукаева из Армении в Россию

25 мая 2023, 20:57

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Суд в Ереване, рассматривая иск Салмана Мукаева к миграционной службе, попросил предоставить доказательства преследования в Чечне людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Экстрадиция Мукаева лишит российских мигрантов уверенности в безопасности Армении как места для жизни, заявили пришедшие поддержать Мукаева в суде.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Грозного Салман Мукаев был вынужден бежать из республики после пыток: в феврале 2020 года силовики заставили его признаться в связях с мужчинами и подписать бумагу о сотрудничестве. Мукаев покинул Россию, при этом он был объявлен в розыск и опасался выдачи, об этом заявил он сам в декабре 2021 года. В августе 2022 года заявление о пытках Следком Чечни перенаправил в ведомство, на сотрудников которого и жаловался Мукаев. 23 мая Кризисная группа СК SOS* сообщила, что Мукаев оказался под угрозой депортации из Армении.

Административный суд в Ереване начал слушания по иску выходца из Чечни Салмана Мукаева против миграционной службы Армении, отказавшейся предоставить политическое убежище. Поддержать его пришли около 50 мигрантов из России. Поддержать также пришла глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц. Заседание освещали свыше десятка СМИ из Армении и России, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Всех, кто пришел на заседание, допустили в зал суда. Судья разрешил видео- и фотосъемку заседания.

Адвокат Салмана Мукаева Асмик Петросян рассказала о рисках для ее подзащитного в случае экстрадиции. "Ситуация с правами человека в Чечне – критическая. Особенно с представителями ЛГБТ-сообщества. Кроме того, моего доверителя могут арестовать в любом регионе России и переправить в Чечню. Такие прецеденты уже были", - заявила она суду.

Суд запросил дополнительные сведения, кающиеся преследований людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в России и, в частности, в Чечне, включая доклады российских и международных правозащитных организации. Защита запросила 10 дней для выполнения требования суда. Судья объявил перерыв, добавив, что сообщит о дате следующего заседания после изучения информации, предоставленной защитой.

В ноябре 2022 года Комитет по правам человека ООН указал на нарушения прав человека на Северном Кавказе, выделив преследование уроженцев Чечни с нетрадиционной сексуальной ориентацией Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, увезенных чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода и осужденных за пособничество боевику, а также подавление протестов против мобилизации. Указанные правозащитниками проблемы с правами человека созданы "искусственно", заявил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, назвав доклад "трескотней в ООН".

Получение статуса беженца и политическое убежище не позволит экстрадировать моего доверителя в Россию, заявила после слушаний адвокат Салмана Мукаева Асмик Петросян. По ее словам, в Армении есть один прецедент, когда россиян получил политическое убежище. "Однако это было сделано не из-за нетрадиционной сексуальной ориентации", - пояснила она.

Адвокат рассказала, что Салман Мукаев обращался за политическим убежищем еще в сентябре 2021 года, а в июле прошлого года миграционная служба отказала в прошении. "Миграционная служба мотивировала свой отказ тем, что для Мукаева есть альтернатива проживания в России, если он опасается преследования в Чечне", - сообщила адвокат. Она отметила, что запроса о выдаче Мукаева в Россию нет.

Защита просит обязать миграционную службу предоставить статус беженца и политическое убежище, чтобы избежать экстрадиции, добавила она. "Пресечь экстрадицию также поможет решение Европейского суда по правам человека, это эффективный способ, но мы обратимся в ЕСПЧ, когда не добьемся результата в местных инстанциях", - сказала адвокат.

Салман Мукаев заявил, что за время проживания в Армении не получал угроз, но его мать и сестра подвергаются давлению в самой Чечне. "Силовики, подконтрольные чеченским властям, пугают моих родных, близких", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мукаев отметил, что приехал в Армению из Беларуси. "Это была единственная страна, куда я мог въехать по внутреннему паспорту", - пояснил он.

Он рассказал, что боялся приходить в суд. "Я опасался, что суд откажет, меня в зале суда арестуют и экстрадируют в Россию. Но отношение судьи, и вся атмосфера, в целом, показали, что мне опасаться нечего. И я буду участвовать в судебных слушаниях", - подчеркнул Мукаев.

Ранее юрист-международник Ара Казарян пояснил "Кавказскому узлу" правовые основания для отказа в экстрадиции в Россию.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц назвала недопустимой экстрадицию Салмана Мукаева в Россию. "Это будет трагедией для конкретного человека, которого просто убьют, и мы станем соучастниками этого убийства. Кроме того, экстрадиция станет негативным прецедентом для российских мигрантов. Начнется массовый побег российских мигрантов из Армении, куда приехали, учитывая, что будут в безопасности", - заявила она "Кавказскому узлу".

Это также станет ударом по репутации самой Армении, добавила Карапетянц. "Это станет свидетельством того, что мы не суверенное государство, не способны быть суверенным государством. Главный атрибут суверенности государства – наличие системы правосудия, особенно по правам человека", - подчеркнула правозащитница.

Алена из России пришла поддержать Салмана Мукаева, чтобы не допустить экстрадицию в Россию. его нельзя выдавать России, особенно в Чечню, потому что его подвергнут пыткам, считает россиянка. "Если будет прецедент экстрадиции, многие мигранты перестанут чувствовать себя тут в безопасности. Это станет шоком для мигрантов. И многие поедут дальше. Сейчас такая угроза маловероятна, но если будет прецедент, многие уедут, особенно представители ЛГБТ-сообщества и политические активисты", - уверена она.

Подполковник запаса Виталий Вотановский переехал в Армению в апреле этого года. Он также считает важным поддержать Мукаева. "Очевидно, что дело против него сфабриковано. И нужно сделать все, чтобы он не <был экстрадирован>", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Активиста и автора Telegram-канала "Титушки в Краснодаре" Виталия Вотановского неоднократно задерживали на акциях протеста. Так, 24 февраля 2022 года он был задержан на пацифистской акции в Краснодаре. 30 марта 2022 года у активиста прошел обыск, после чего силовики составили на него протокол о дискредитации вооруженных сил России за пацифистский лозунг на аватарке группы. 6 октября 2022 года суд в Краснодаре оштрафовал Вотановского на пять тысяч рублей по статье об участии в нежелательной организации. . В феврале Вотановский рассказал, что после съемки и публикации в его Telegram-канале "Титушки в Краснодаре" фото могил военных, погибших на Украине, ему стали поступать угрозы. В апреле активист сообщил, что уехал из России.

Экстрадиция чеченца лишит российских мигрантов уверенности, что в Армении для них безопасно, добавил Вотановский.

Чеченка по имени Эля (имя изменено) скрывается в Армении от семьи. По ее словам, она угроз не получала, но опасается, что семья может ее найти. "Здесь я себя чувствую безопаснее, чем в России. Однако не настолько, чтобы публично рассказать свою историю. Из-за того, что у Армении с Россией безвизовый режим, любой может приехать, если узнает, что мы скрываемся в Армении", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Для Салмана Мукаева экстрадиция равносильна смерти, уверена она. "Худшее, что может сделать Армения, это отправить человека на смерть", - подчеркнула она

В Армению Эля приехала, так как не имела загранпаспорта."Чтобы получить в Чечне загранпаспорт, нужно подтверждение мужчины с той же фамилией, что и у тебя. Это не законное требование, а внутреннее распоряжение, которое приняли, чтобы женщины не ездили в горячие точки. Мужчина несет ответственность за дочь или сестру. В Казахстан не стала ехать, выбрала Армению. Армения ближе мне по менталитету", - рассказала она.

Усиление контроля над женщинами в Чечне привело к отказам выдавать загранпаспорта жительницам республики без поручительства члена семьи. Эта практика грубо нарушает закон и права человека, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Таджик по имени Джонни (имя изменено) вырос в России. У него проблема с семьей из-за его сексуальной ориентации. В Армению переехал сразу после начала военной операции на Украине.

"Никто не знает, что я в Армении. У меня семья строго религиозная. Меня били, лечили от "заболевания". Тут я не очень безопасно себя чувствую. В любое время могут найти, приехать и увезти обратно в ад. До сих пор моя семья шлет мне угрозы, что меня убьют, так как что я позорю свою нацию, род и семью. Один стараюсь не выходить, но я боюсь не армянского общества, а что мои родственники могут навредить", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

30 июня 2020 года в США прошла премьера фильма HBO "Добро пожаловать в Чечню", снятого американским документалистом Дэвидом Франсом. В ноябре 2020 года фильм был представлен на русском языке. Наиболее подробно в фильме представлена история уроженца Омской области Максима Лапунова, который был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню" рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих в Чечне под прикрытием, чтобы помочь людям избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище за пределами республики. В фильме приведены истории этих людей и помогавших им активистов. Фильм точно раскрывает проблему преследований в Чечне за сексуальную ориентацию, подтвердил Максим Лапунов.

В 2016-2017 годах в Чечне проходили облавы на геев, всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью"* и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов — как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

"Кавказский узел" также писал о случаях похищения чеченскими силовиками людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в разных регионах России. 15 мая 2021 года к уроженцу Чечни Ибрагиму Селимханову в Москве подошли четыре человека в гражданской одежде. Они говорили по-чеченски. Эти люди, по словам Селимханова, забрали у него документы, ключи от квартиры и телефон, а затем силой посадили в автомобиль и отвезли в аэропорт Внуково, где купили билет в Грозный. В Чечне силовики разместили его у родственников со стороны матери, с которыми Селимханов прежде никогда не общался. Его контролировали и сотрудники одной из силовых структур, однако ему удалось незаметно покинуть дом и уехать из Чечни на попутных машинах. Уже в Москве он подал заявление о похищении. В апреле 2023 года суд четвертый раз признал незаконным отказ следствия расследовать его похищение.

Идрис Арсамиков покинул Россию в 2018 году после того, как подвергся задержанию, избиению и пыткам электричеством по подозрению в гомосексуальности. По информации правозащитников, он не находится в розыске и уголовных дел против него не возбуждено. Согласно ориентировке, подписанной начальником уголовного розыска ОМВД по Шелковскому району, задержание Арсамикова силовики мотивируют уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере. Ориентировка "внезапно появилась", хотя заявление, ставшее основанием для возбуждения дела, было написано еще в декабре 2021 года, когда Арсамиков находился в Нидерландах, отметила ранее Кризисная группа CК SOS*. 16 февраля стало известно, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию, задержан в аэропорту Домодедово в Москве и передан чеченским силовикам. Достоверных о его судьбе нет уже длительное время, что дает основания беспокоиться за его жизнь, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Для Чечни характерны преследования по признаку сексуальной ориентации. Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, говорится в материале "Кавказского узла" "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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