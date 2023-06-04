Освобождены задержанные на акции в Батуми подростки

04 июня 2023, 13:28

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Полицейские освободили трех подростков, задержанных в Батуми на акции протеста в поддержку Лазара Григориадиса. Три члена "Единого национального движения" остались в изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня в Батуми несколько десятков человек провели акцию в поддержку Лазара Григориадиса. Полицейские задержали шестерых человек, в том числе несовершеннолетних.

Силовики освободили трех несовершеннолетних, которые были задержаны на акции в Батуми, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

В изоляторе временного содержания остаются члены «Единого национального движения» Мирдат Камададзе, Леван Горгиладзе и Тамаз Махарадзе, пишет издание.

Поздно ночью задержанных посетил представитель Народного защитника Грузии, сообщает сегодня "Грузия Online".

По словам члена «Единого национального движения» Георгия Киртадзе, людей на акции в Батуми задержали из-за надписи «Говорит Москва», информирует издание.

Напомним, Лазар Григориадис обвинен в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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