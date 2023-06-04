Новый Батуми. Фото Эка Минасян для "Кавказского узла"

04 июня 2023, 07:57

Шесть активистов задержаны в Батуми на акции в поддержку Григориадиса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики задержали в Батуми шестерых активистов, которые проводили на площади акцию в поддержку Лазара Григориадиса.

Как сообщал "Кавказский узел", в Тбилиси около здания парламента силовики 2 июня задержали около 10 активистов, которые проводили акцию в поддержку Лазара Григориадиса. 3 июня отец Григориадиса установил палатку возле здания парламента Грузии. При этом ранее, 1 июня, он был задержан при попытке установить палатку.

3 июня в Батуми несколько десятков активистов провели акцию в знак солидарности с участниками акции в Тбилиси в поддержку Лазара Григориадиса. В Батуми акция проходила на площади Европы. Сотрудники МВД задержали шесть активистов, сообщил сегодня ночью на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Среди задержанных двое – несовершеннолетние, один из них – Лука Нацвлишвили. Также задержаны Мирдат Камададзе, Леван Горгиладзе, Георгий Думбадзе, Тазо Махарадзе и Звиад Цецколадзе, сообщил сегодня Frontnews.ge.

Напомним, Лазар Григориадис обвинен в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Гарибашвили обвинил участников акций против закона об иноагентах в попытке смены власти", "Работа на акции протеста обернулась штрафом для грузинских журналистов", "Грузинские оппозиционеры и активисты выступили в поддержку Григориадиса".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 июня 2023, 08:51

  • Военный из Апанасенковского района убит в ходе СВО

    Николай Шиян из села Вознесеновское погиб в ходе военной операции, сообщили власти Апанасенковского округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 154 жителей Ставрополья.

04 июня 2023, 07:02

  • Житель Карачаево-Черкесии заявил о фальсификации дела силовиками

    Николай Коцеба из станицы Зеленчукской, осужденный ранее за незаконный оборот взрывчатки, пожаловался, что силовики сфальсифицировали в отношении него уголовное дело. Адвокат Коцебы отметил, что некоторые сведения в деле его подзащитного не соответствуют действительности.

04 июня 2023, 06:06

04 июня 2023, 05:09

04 июня 2023, 04:10

  • Военный из Калмыкии погиб на Украине

    Евгений Муняев погиб в ходе спецоперации на Украине, награжден орденом мужества посмертно, сообщили власти Черноземельского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 24 жителей Калмыкии.

Темы дня

События дня

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи