Шесть активистов задержаны в Батуми на акции в поддержку Григориадиса

04 июня 2023, 07:57

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Силовики задержали в Батуми шестерых активистов, которые проводили на площади акцию в поддержку Лазара Григориадиса.

Как сообщал "Кавказский узел", в Тбилиси около здания парламента силовики 2 июня задержали около 10 активистов, которые проводили акцию в поддержку Лазара Григориадиса. 3 июня отец Григориадиса установил палатку возле здания парламента Грузии. При этом ранее, 1 июня, он был задержан при попытке установить палатку.

3 июня в Батуми несколько десятков активистов провели акцию в знак солидарности с участниками акции в Тбилиси в поддержку Лазара Григориадиса. В Батуми акция проходила на площади Европы. Сотрудники МВД задержали шесть активистов, сообщил сегодня ночью на своем сайте телеканал "Мтавари архи".

Среди задержанных двое – несовершеннолетние, один из них – Лука Нацвлишвили. Также задержаны Мирдат Камададзе, Леван Горгиладзе, Георгий Думбадзе, Тазо Махарадзе и Звиад Цецколадзе, сообщил сегодня Frontnews.ge.

Напомним, Лазар Григориадис обвинен в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении один из двух законопроектов об иноагентах, но уже через три дня отклонил его под влиянием массовых уличных протестов, а второй законопроект был отозван. Реакция представителей российской власти на отмену этих законопроектов собрана в справке "Кавказского узла" "Главное о реакции Кремля на отмену в Грузии законопроектов об иноагентах".

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