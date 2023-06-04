Отец Григориадиса установил палатку возле здания парламента Грузии

04 июня 2023, 03:11

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Сотрудники полиции не стали мешать установить палатку Беке Григориадису, ранее оштрафованному на 2000 лари за попытку поставить ее.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня силовики задержали отца Лазара Григориадиса – Беку Григориадиса, когда он пытался установить палатку у парламента Грузии, после чего он был оштрафован на две тысячи лари (более 750 долларов).

Бека Григориадис, который был оштрафован за попытку установить палатку у здания парламента Грузии, на этот раз смог это сделать беспрепятственно, пишет "Эхо Кавказа"*.

Григориадис поставил палатку в сквере у здания парламента, сотрудники полиции не стали мешать ему.

Напомним, что 2 июня во время акции в поддержку Лазара Григориадиса у здания парламента в Тбилиси силовики задержали не менее семи человек. Бывший омбудсмен Нино Ломджария отметила, что задержания могут быть связаны с критикой властей, так как в руках у активистов были транспаранты с высказываниями о премьер-министре Ираклии Гарибашвили.

Лазарь Григориадис обвиняется в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

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