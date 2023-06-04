Николай Шиян. Фото: глава Апанасенковского округа Денис Климов https://vk.com/wall777662045_892

04 июня 2023, 08:51

Военный из Апанасенковского района убит в ходе СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Николай Шиян из села Вознесеновское погиб в ходе военной операции, сообщили власти Апанасенковского округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 154 жителей Ставрополья.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая стало известно, что в ходе специальной военной операции (СВО) погиб Андрей Фалько. Он стал, по меньшей мере, 153-м жителем Ставропольского края, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Николай Шиян из села Вознесеновское, сообщил 3 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Апанасенковского округа Ставропольского края Денис Климов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 154 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Ставрополья погиб на Украине", "Четыре жителя Ставрополья убиты на Украине", "Число убитых на Украине силовиков юга России превысило 1900".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 июня 2023, 07:57

04 июня 2023, 07:02

  • Житель Карачаево-Черкесии заявил о фальсификации дела силовиками

    Николай Коцеба из станицы Зеленчукской, осужденный ранее за незаконный оборот взрывчатки, пожаловался, что силовики сфальсифицировали в отношении него уголовное дело. Адвокат Коцебы отметил, что некоторые сведения в деле его подзащитного не соответствуют действительности.

04 июня 2023, 06:06

04 июня 2023, 05:09

04 июня 2023, 04:10

  • Военный из Калмыкии погиб на Украине

    Евгений Муняев погиб в ходе спецоперации на Украине, награжден орденом мужества посмертно, сообщили власти Черноземельского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 24 жителей Калмыкии.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи