Военный из Апанасенковского района убит в ходе СВО

04 июня 2023, 08:51

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Николай Шиян из села Вознесеновское погиб в ходе военной операции, сообщили власти Апанасенковского округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 154 жителей Ставрополья.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 мая стало известно, что в ходе специальной военной операции (СВО) погиб Андрей Фалько. Он стал, по меньшей мере, 153-м жителем Ставропольского края, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Николай Шиян из села Вознесеновское, сообщил 3 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Апанасенковского округа Ставропольского края Денис Климов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 154 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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