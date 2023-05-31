Офицер из Ставропольского края погиб на Украине

31 мая 2023, 10:44

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В военной операции на Украине погиб подполковник Андрей Фалько, сообщил Миннац Ставрополья. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 153 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", в военной операции на Украине погиб уроженец Ессентуков Иван Дорофеев, сообщили 18 мая местные власти. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 152 жителей Ставропольского края.

В военной операции 26 мая погиб военнослужащий, подполковник Андрей Фалько, сообщило 29 мая министерство Ставропольского края по нацполитике и делам казачества.

Погибший - сын бывшего зампредседателя краевого комитета края по делам национальностей и казачества, бывшего атамана Ставропольского окружного казачьего общества Александра Фалько, отмечается в публикации на странице министерства во "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 153 жителей Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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