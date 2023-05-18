Житель Ставрополья погиб на Украине

18 мая 2023, 21:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В военной операции на Украине погиб уроженец Ессентуков Иван Дорофеев, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 152 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 17 мая была официально подтверждена властям гибель в военной операции не менее 151 жителя Ставрополья.

В министерстве ЖКХ Ставропольского края прошло заседание комиссии по рассмотрению предложений об установке мемориальных сооружений и памятных знаков – в частности, мемориальных досок в память о семи земляках, погибших в военной операции, сообщило сегодня министерство на своей странице во "ВКонтакте".

Помимо семи бойцов, о гибели которых сообщалось ранее, в публикации названо имя жителя Ессентуков "Дорофеева И.А.". Речь идет о 22-летнем Иване Дорофееве, информирует сегодня "Вечерний Ставрополь".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 152 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.