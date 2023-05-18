18 мая 2023, 21:38

Житель Ставрополья погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В военной операции на Украине погиб уроженец Ессентуков Иван Дорофеев, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 152 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 17 мая была официально подтверждена властям гибель в военной операции не менее 151 жителя Ставрополья.

В министерстве ЖКХ Ставропольского края прошло заседание комиссии по рассмотрению предложений об установке мемориальных сооружений и памятных знаков – в частности, мемориальных досок в память о семи земляках, погибших в военной операции, сообщило сегодня министерство на своей странице во "ВКонтакте".

Помимо семи бойцов, о гибели которых сообщалось ранее, в публикации названо имя жителя Ессентуков "Дорофеева И.А.". Речь идет о 22-летнем Иване Дорофееве, информирует сегодня "Вечерний Ставрополь".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 152 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Стало известно о гибели жителя Акушинского района на Украине", "Военный из Волгоградской области погиб на Украине", "Житель Буйнакского района убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 мая 2023, 22:58

  • Третья экспертиза статей Гаджиева удовлетворила защиту

    Судебное следствие по делу Абдулмумина Гаджиева, Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева завершилось после оглашения результатов новой экспертизы статей журналиста. Третья экспертиза, на которой настаивало обвинение, не обнаружила в публикациях призывов к экстремизму, терроризму или иным противозаконным действиям.

18 мая 2023, 21:58

  • Прокурор запросил 2,5 года колонии для Дианы Ципиновой

    Гособвинитель в прениях попросил суд назначить 2,5 года колонии-поселении адвокату Диане Ципиновой по делу о применении насилия к полицейскому в Нарткале. Потерпевший счел чрезмерным запрошенное наказание, а защитник Ципиновой напомнил, что она была задержана, когда защищала коллегу.

18 мая 2023, 21:22

18 мая 2023, 20:43

18 мая 2023, 20:00

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи