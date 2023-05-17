Четыре жителя Ставрополья убиты на Украине

17 мая 2023, 16:31

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Денис Соломко, Роман Чернов, Юрий Хлипиткин и Александр Юрченко погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 151 жителя Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Николай Братусь стал 147-м жителем Ставрополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В Благодарном открыта мемориальная доска погибшему в ходе военной операции на Украине Денису Соломко, сообщил сегодня глава Благодарненского округа Александр Теньков. Денис Соломко после окончания школы поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. С 24 февраля 2022 года находился в зоне специальной военной операции. Служил в звании гвардии лейтенанта, командира противотанкового взвода парашютно-десантного полка воздушно-десантной дивизии. Погиб 3 февраля 2023 года. Ему было 24 года, говорится в сообщении в Telegram-канале Тенькова.

Роман Чернов погиб на Украине, сообщила 12 мая в своем Telegram-канале глава Петровского городского округа Наталья Конкина. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Администрация Предгорного округа в тот же день в своем Telegram-канале отчиталась о передаче ордена Мужества родным Юрия Хлипиткина, погибшего 16 октября 2022 года в ходе военной операции на Украине.

Александр Юрченко погиб 21 апреля 2022 года "при исполнении служебного долга", сообщил врио главы Изобильненского городского округа Владимир Форостянов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 5 мая. О том, что Юрченко был убит в ходе военной операции на Украине, в тот же день сообщил официальный паблик администрации Изобильненского городского округа в соцсети "Одноклассники".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 151 жителя Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 16.20 мск 17 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1939 жителей юга России, в том числе 1073 жителей СКФО и 866 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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