Уроженец Изобильного погиб на Украине

09 мая 2023, 05:13

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В городской школе №3 города Изобильного открыта мемориальная доска в память о Николае Братусе, который погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 147 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая стало известно о гибели на Украине уроженцев Ставропольского края Евгения Петрова, Джумали Керимова, Виктора Пыхтина и Артура Цатхлангова. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 146 жителей Ставропольского края.

Исполняющий обязанности главы администрации города Изобильного Ставропольского края Владимир Форостянов сообщил 7 мая об открытии в городской школе №3 мемориальной доски в память военнослужащего Николая Братуся. Об этом Форостянов написал в сообщении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным главы города, Братусь погиб 4 ноября 2022 года при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции. Он посмертно награжден орденом мужества.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 147 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.40 мск 8 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1876 жителей юга России, в том числе 1026 жителей СКФО и 850 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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