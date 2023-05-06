Власти сообщили о гибели на Украине четырех жителей Ставрополья

06 мая 2023, 14:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В школе села Донское установлены мемориальные доски с именами четырех выпускников, погибших в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 146 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 26 апреля власти подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 142 жителей Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

В гимназии № 7 села Донского Труновского округа состоялась торжественная церемония открытия памятных досок выпускникам, погибшим в военной операции на Украине: Евгению Петрову, Джумали Керимову и Виктору Пыхтину, говорится в сообщении, размещенном 5 мая на сайте "Единой России".

"В ходе мероприятия военный комиссар вручил орден Мужества отцу Джумали Керимова, которым воин был награждён посмертно", - отмечается в публикации. На фотографии, которой проиллюстрирована публикация, рядом с досками в память о названных трех выпускниках школы видна мемориальная доска гвардии лейтенанта Артура Цхатлангова, погибшего 7 марта 2022 года "при исполнении служебного долга".

В гимназии уже была установлена мемориальная доска "участнику спецоперации Артуру Цатхлангову", сообщила на своей странице во "ВКонтакте" бюджетная газета "Нива". "А теперь здесь появились ещё три – Евгению Петрову, Джумали Керимову, Виктору Пыхтину", - говорится в публикации, в которой все четверо названы земляками жителей Труновского муниципального округа.

"На мероприятие собрались учащиеся и педагоги гимназии, а также почётные гости: родные героев, глава округа Нина Аникеева, замглавы Александр Говоров, военный комиссар Изобильненского и Труновского округов полковник Зураби Джгаркава, председатель общественной организации ветеранов Леонид Арестов, председатель совета ветеранов пограничной службы Юрий Ляхов", - сообщило издание.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 146 жителей Ставропольского края.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.