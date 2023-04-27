Сергей Мельник и Владислав Пронь. Скриншот фото со страницы "ВКонтакте" администрации Советского городского округа от 24.04.23, https://vk.com/wall-187400757_1009

27 апреля 2023, 23:59

Семь жителей Ставрополья погибли на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Александр Климов, Сергей Мельник, Владислав Пронь, Владимир Белоусов, Василий Хорват, Вячеслав Яковлев и Михаил Парыгин погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 142 жителей Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Виктор Дорошенко стал 135-м жителем Ставрополья, чью гибель на Украине подтвердили власти.

На отчет думы Пятигорска о планах присвоить имя погибшего на Украине одной из улиц обратило внимание 26 апреля издание "Кавказ.Реалии"*. В сообщении на странице "ВКонтакте" городской думы от 26 апреля говорится, что погибший - Александр Климов, другие подробности о нем о сообщении не указаны.

Мобилизованный Сергей Мельник погиб на Украине, сообщила администрация Советского городского округа. Он родился в Винницкой области. Школу окончил в селении Правокумское. В сентябре 2022 года был мобилизован, служил разведчиком взвода глубинной разведк . Сергей погиб 17 апреля 2023 года, ему было 47 лет.

Также погиб уроженец села Правокумское Владислав Пронь. В 2006 году он окончил местную школу. С 2013 по 2015 год проходил воинскую службу по контракту Зеленокумске, служил в должности сапера. В 2017 году Владислав заключил контракт с ЧВК «Вагнер»: служил в Сирии, Ливии, Африке. Последняя его командировка была на Украину, он погиб 5 апреля, говорится в сообщении администрации Советского городского округа в соцсети "ВКонтакте" от 24 апреля.

Глава Невинномысска Михаил Миненков, отчитываясь об акциях по увековечению памяти погибших в ходе военной операции на Украине, сообщил о гибели четырех жителей города. Владимир Белоусов погиб 24 января. Также погибли жители города Василий Хорват, Вячеслав Яковлев и Михаил Парыгин, говорится в сообщении в Telegram-канале Миненкова от 21 апреля. Дата их гибели в сообщении не указана.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 142 жителей Ставропольского края. Всего по состоянию на 23.50 мск 27 апреля власти сообщили о гибели на Украине не менее 1786 жителей юга России, в том числе 985 жителей СКФО и 801 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине четырех жителей Кубани", "Мобилизованный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине", "Военный из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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