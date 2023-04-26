Житель Ставрополья убит на Украине

26 апреля 2023, 17:27

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Виктор Дорошенко погиб на Украине, сообщил глава Новоалександровского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 135 жителей Ставрополья.

"Кавказский узел" писал, что Таа Магомедов стал 134-м жителем Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель Новоалександровска Виктор Дорошенко погиб на Украине 13 апреля. Ему было 33 года, сообщил глава Новоалександровского городского округа Эдуард Колтунов в своем Telegram-канале 21 апреля. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 35 жителей Ставропольского края. Всего по состоянию на 17.30 мск 26 апреля власти сообщили о гибели на Украине не менее 1773 жителей юга России, в том числе 978 жителей СКФО и 795 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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