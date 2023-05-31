Выросло число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону

31 мая 2023, 09:49

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Число пострадавших при обрушении трибуны на футбольном матче в Ростове-на-Дону выросло до 36, сообщил губернатор региона.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая одна женщина погибла, еще 25 человек, в том числе 15 детей, пострадали при обрушении трибуны во время футбольного матча в Ростове-на-Дону. Трибуна упала от сильных порывов ветра, это переносная конструкция, которая не требует крепления при использовании, отметил министр спорта Ростовской области.

Число пострадавших выросло до 36, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Всего пострадали 36 человек, они обратили в медучреждения Батайска и Ростова-на-Дону. Также удалось стабилизировать состояние мальчика, который был в тяжелом состоянии. Врачи продолжают оказывать помощь", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

Напомним, трибуна обрушилась во время турнира среди детей до 15 лет, в котором играли команды Ростова-на-Дону и Батайска. Следком начал расследование уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ).

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