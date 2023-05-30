Более 20 человек стали жертвами обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

30 мая 2023, 20:40

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Одна женщина погибла, еще 25 человек, в том числе дети, пострадали при обрушении трибуны на футбольном матче юношеских команд в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области. Трибуна упала от сильных порывов ветра, это переносная конструкция, которая не требует крепления при использовании, отметил министр спорта Ростовской области.

Во время футбольного матча на гребном канале в Ростове обрушилась трибуна. В результате погибла женщина, также пострадали 15 детей и пять взрослых. Дети для обследования госпитализированы в лечебное учреждение, сообщило сегодня МЧС по Ростовской области в своем Telegram-канале.

Известно о 26 пострадавших, 15 из которых - дети, одна женщина погибла, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Основная группа пострадавших детей была доставлена в 20-ю горбольницу, "всего 13 ребят, здесь же находятся еще двое взрослых". "Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", отметил губернатор.