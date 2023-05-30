30 мая 2023, 20:40

Более 20 человек стали жертвами обрушения трибуны в Ростове-на-Дону

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Одна женщина погибла, еще 25 человек, в том числе дети, пострадали при обрушении трибуны на футбольном матче юношеских команд в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области. Трибуна упала от сильных порывов ветра, это переносная конструкция, которая не требует крепления при использовании, отметил министр спорта Ростовской области.

Во время футбольного матча на гребном канале в Ростове обрушилась трибуна. В результате погибла женщина,  также пострадали 15 детей и пять взрослых. Дети для обследования госпитализированы в лечебное учреждение,  сообщило сегодня МЧС по Ростовской области в своем Telegram-канале.

Известно о 26 пострадавших, 15 из которых - дети, одна женщина погибла, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Основная группа пострадавших детей была доставлена в 20-ю горбольницу, "всего 13 ребят, здесь же находятся еще двое взрослых". "Одного ребенка сейчас оперируют,  привлечены специалисты из областной детской клинической больницы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", отметил губернатор.

Трибуна обрушился в ходе турнира среди детей до 15 лет, играли команды Ростова-на-Дону и Батайска, сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян. "Матч начался, и внезапно налетел шквал. Дети спрятались под трибуну. Порывом ветра все три трибуны опрокинуло. Ветер был сильный — снесло забор даже", - привело его слова издание 161.ru. Трибуны, которые рухнули от порывов ветра - переносные и не предусматривают закрепления, сообщил министр.

 Происшествие произошло на территории спортивной школы на улице Пойменной. Несколько человек, среди которых находились несовершеннолетие дети, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения, сообщил сегодня Следком России по Ростовской области. начато расследование уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ), говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Примечание:

"Ухудшилось состояние избитого в Ростове-на-Дону инвалида", "Режим ЧС отменен в пяти муниципалитетах Ростовской области", "Передано в суд дело об отравлении детей в поезде Мурманск - Адлер".

Автор: "Кавказский узел"

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