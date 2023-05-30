30 мая 2023, 20:40
Более 20 человек стали жертвами обрушения трибуны в Ростове-на-Дону
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Одна женщина погибла, еще 25 человек, в том числе дети, пострадали при обрушении трибуны на футбольном матче юношеских команд в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор Ростовской области. Трибуна упала от сильных порывов ветра, это переносная конструкция, которая не требует крепления при использовании, отметил министр спорта Ростовской области.
Во время футбольного матча на гребном канале в Ростове обрушилась трибуна. В результате погибла женщина, также пострадали 15 детей и пять взрослых. Дети для обследования госпитализированы в лечебное учреждение, сообщило сегодня МЧС по Ростовской области в своем Telegram-канале.
Известно о 26 пострадавших, 15 из которых - дети, одна женщина погибла, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Основная группа пострадавших детей была доставлена в 20-ю горбольницу, "всего 13 ребят, здесь же находятся еще двое взрослых". "Одного ребенка сейчас оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", отметил губернатор.
Трибуна обрушился в ходе турнира среди детей до 15 лет, играли команды Ростова-на-Дону и Батайска, сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян. "Матч начался, и внезапно налетел шквал. Дети спрятались под трибуну. Порывом ветра все три трибуны опрокинуло. Ветер был сильный — снесло забор даже", - привело его слова издание 161.ru. Трибуны, которые рухнули от порывов ветра - переносные и не предусматривают закрепления, сообщил министр.
Происшествие произошло на территории спортивной школы на улице Пойменной. Несколько человек, среди которых находились несовершеннолетие дети, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения, сообщил сегодня Следком России по Ростовской области. начато расследование уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ), говорится в сообщении на сайте ведомства.
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"