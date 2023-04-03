Передано в суд дело об отравлении детей в поезде Мурманск - Адлер

03 апреля 2023, 14:13

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Трем сотрудникам вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер предъявлены обвинения по делу о массовом отравлении детей, дело передано в суд, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 10 августа 2021 года следователи сообщили, что в Ростовской области и Краснодарском крае задержаны директор, повар и официант вагона-ресторана поезда Мурманск – Адлер в связи с отравлением детей-пассажиров. По версии следствия, повар и официант знали о наличии у них норовирусной инфекции, но не сообщили об этом работодателю, "проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы", что привело к массовому заболеванию детей.

С 7 по 9 августа 2021 года был госпитализирован 91 ребенок из 245 детей, ехавших из Карелии и Мурманской области на отдых в Краснодарский край. Врачи диагностировали у них норовирус, который обычно попадает в организм человека через некачественную или плохо обработанную пищу и воду, а также через грязную посуду.

В Краснодарском крае завершено расследование дела в отношении повара, официанта и директора вагона-ресторана, которые обвиняются по части 1 статьи 236 УК РФ 1 , сообщила сегодня пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте СКР.

"Установлено, что повар и официант вагона-ресторана пассажирского поезда сообщением «Мурманск — Адлер», зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом своего работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы. Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила на предприятии соблюдение санитарных норм, не организовала медицинского обследования персонала, что привело к массовому заболеванию детей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Потерпевшими признаны 123 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет и восемь взрослых. "Сложность расследования уголовного дела обусловлена еще и тем, что потерпевшие проживают в нескольких субъектах Российской Федерации, на значительном расстоянии от органа предварительного следствия", - сообщили следователи, отметив, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, по данным источника в правоохранительных органах, в вагоне-ресторане, где ужинали дети, были найдены продукты с истекшим сроком годности и без маркировки, а также "гнилые овощи и хлеб с плесенью". Дети жаловались на низкое качество еды в вагоне-ресторане и насекомых в пище, рассказали 8 августа их родители.

Пассажиры могут получить компенсацию, но для этого надо изучать условия страхования, сообщила ранее "Кавказскому узлу" юрист общества защиты прав потребителей "Правовой надзор". "Компенсацию возможно взыскать с перевозчика, если вы докажете причинно-следственную связь – то есть, что отравление произошло именно в вагоне-ресторане. Для начала необходимо получить заключение от врача об отравлении, затем написать на юридический адрес перевозчика претензию с требованием выплаты компенсации. Если ответ вас не удовлетворит, тогда подавайте в суд", – посоветовала юрист.

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