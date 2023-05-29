Ставрополец задержан за репост в соцсети

29 мая 2023, 23:59

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Житель Ставрополя Максим Слепцов задержан за публикацию "ВКонтакте" анонса акции в поддержку Алексея Навального*. Слепцова оставили на ночь в отделении полиции, вменив ему организацию несогласованной акции и демонстрацию символики экстремистской организации.

В Ставрополе полицейские задержали местного жителя Максима Слепцова из-за репоста "ВКонтакте" анонса акции в поддержку Алексея Навального*. Мужчину забрали из дома и доставили в полицию. Слепцов рассказал, что знал о том, что его ищут силовики, но идти куда-либо, кроме дома, ему было некуда, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

В отделе полиции на Слепцова составили протоколы об организации несогласованной публичной акции 1 и о публичном демонстрировании символики экстремистской организации 2 . Полицейские сообщили Максиму Слепцову, что его оставляют в отделе на ночь до суда, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2021 года активист Самвел Аристакесян решением Георгиевского горсуда признан виновным и оштрафован за демонстрирование запрещенной экстремистской символики при размещении в соцсети Instagram*** логотипа канала "Навальный Live" российского политика Алексея Навального.