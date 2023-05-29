29 мая 2023, 23:59

Ставрополец задержан за репост в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Ставрополя Максим Слепцов задержан за публикацию "ВКонтакте" анонса акции в поддержку Алексея Навального*. Слепцова оставили на ночь в отделении полиции, вменив ему  организацию несогласованной акции и демонстрацию символики экстремистской организации.

В Ставрополе полицейские задержали местного жителя Максима Слепцова из-за репоста "ВКонтакте" анонса акции в поддержку Алексея Навального*. Мужчину забрали из дома и доставили в полицию. Слепцов рассказал, что знал о том, что его ищут силовики, но идти куда-либо, кроме дома, ему было некуда, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

В отделе полиции на Слепцова составили протоколы об организации несогласованной публичной акции и о публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Полицейские сообщили Максиму Слепцову, что его оставляют в отделе на ночь до суда, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2021 года активист Самвел Аристакесян решением Георгиевского горсуда признан виновным и оштрафован за демонстрирование запрещенной экстремистской символики при размещении в соцсети Instagram*** логотипа канала "Навальный Live" российского политика Алексея Навального.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального также признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. 

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Активист Айрапетян покинул Россию после похищения", "Ставропольский активист после отказа от службы обвинен в дискредитации военных", "ЕСПЧ признал нарушения прав активистов юга России".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 мая 2023, 23:29

  • Коллеги Гаджиева сочли показательной реакцию махачкалинцев на пикеты

    Сегодняшние пикеты вызвали активный отклик махачкалинцев и гостей города, сообщил журналист Идрис Юсупов. За четыре года акций все, кто подходил к пикетчикам, выражали категоричную поддержку Гаджиева и уверенность, что преследованию зачастую подвергаются невиновные люди, что может быть обусловлено личным опытом взаимодействия с правоохранительными органами и судами, отметил Магомед Магомедов.

29 мая 2023, 22:33

29 мая 2023, 21:35

  • Гамсутлинцы заявили о препонах возвращению на земли предков

    Претензии гамсутлинцев к властям состоят в том, что чиновники создают препоны возвращению коренных жителей в село и строительству там домов, объяснили уроженцы аула. Попытки коренных жителей возродить село не нанесут ущерба туризму, заверили они.

29 мая 2023, 20:41

  • Пять жителей Ростовской области погибли в военной операции

    Александр Костюкович, Максим Долгодушев, Алексей Жуков, Дмитрий Антонников и Владимир Ткач погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 225 жителей Ростовской области.

29 мая 2023, 20:00

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи