Ставропольский активист после отказа от службы обвинен в дискредитации военных

09 июня 2022, 06:57

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Активист из Ставрополя Савелий Морозов обратился с просьбой предоставить ему возможность пройти альтернативную службу. Перед призывной комиссией были озвучены причины отказа от военной службы, а на следующий день силовики составили протокол о дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", на жителей Ставропольского края периодически составляются протоколы по статье о дискредитации российских военных. Так, 13 мая стало известно, что Ессентукский горсуд назначил трем местным жителям штрафы в размере от 30 тысяч до 35 тысяч рублей, признав их виновными по этой статье.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

В отношении местного жителя Савелия Морозова в Октябрьский суд Ставрополя поступил протокол, составленный по статье о дискредитации российских военных, сообщил адвокат Морозова Виталий Зубенко. По словам защитника, в середине мая Морозов пришел в военкомат и сообщил, что выступает против спецоперации и попросил оформить его в случае призыва на альтернативную службу.

"Морозов – мужчина призывного возраста", – уточнил Зубенко корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что рассмотрение дела в суде дважды откладывалось. "Защите нужно было время для ознакомления с материалами дела", – сказал Шевченко.

По словам самого Савелия Морозова, в декабре 2021 года он отчислился со второго курса из филиала МФТИ в Подмосковье, после чего пришел в военкомат по месту жительства в Ставрополе, чтобы встать заново на учет. Ему была выдана повестка на медосвидетельствование в марте, но на него Морозов прийти не смог в связи с болезнью. Из соцсетей Морозов узнал о "Движении сознательных отказчиков от военной службы" и решил, что будет подавать заявление о замене воинской службы на альтернативную гражданскую службу.

"Соответствующее заявление я подал 1 апреля, попросил организовать заседание призывной комиссии. Затем мне несколько раз вручали повестки, которые были оформлены ненадлежаще: например, не было серии и номера, на другой повестке мне назначили медосвидетельствование, хотя нельзя его назначать перед заседанием призывной комиссии по замене на альтернативную службу. По этим повесткам я не приходил", – сказал Морозов корреспонденту "Кавказского узла".

Тем не менее, заседание все же состоялось. На нем Морозов отказался представиться, как того требуется по уставу заседания, в связи с чем на него, по его мнению, "стали косо смотреть". Ему задали вопрос, в какой род войск Морозов хочет попасть, на что он ответил, что "ни в какой".

"Я объяснил, что подал заявление об альтернативной службе. Меня попросили высказаться, почему я не хочу в армию. Я объяснил, что считаю человеческую жизнь безмерно ценной... Я упомянул, что моя мама в Грозном пережила [чеченскую] войну, она была около месяца под обстрелами, чудом выжила, родила меня в позднем возрасте, и я не хочу ставить свою жизнь под угрозу", – пояснил Морозов.

При этом он подчеркнул, что готов защищать родину в случае, если на нее нападет внешний агрессор. По словам Савелия Морозова, комиссия состояла из 10 человек, в том числе в ней был заместитель мэра Ставрополя, военный комиссар города и полицейский, который впоследствии и составил протокол на Морозова.

"На самом заседании он мне не сказал ни слова, никак не прокомментировал мои взгляды. В протоколе говорится о "злостных нарушениях, которые подпадают по статью КоАП РФ 20.3.3", – рассказал молодой человек.

По его словам, полицейский не фигурировал в списках призывной комиссии и, по мнению Савелия Морозова, находился в военкомате необоснованно. "Списки публикуются перед началом призыва по распоряжению губернатора – это открытая информация. Непонятно, каким образом этот человек был на комиссии", – сказал Морозов.

Он записал заседание призывной комиссии на диктофон, о чем заверил ее членов. На следующий день, по словам молодого человека, он был вызван в полицию на допрос, где ему заявили, что необходимо представить запись, так как она содержит доказательства дискредитации российских военных. По словам Морозова, он представил запись "под угрозой изъятия телефона".

"Аудиозапись плохого качества, плохо слышно… На действия силовиков жалоб нет, мне не угрожали", – отметил Морозов.

Он уточнил, что 14 июня ему исполнится 21 год, и что он работает в "Тинькофф-инвестициях" специалистом по техподдержке. Морозов отчислился из института в связи с необходимостью зарабатывать. Также он рассказал, что не женат, не имеет детей и что ранее участвовал в организации штаба Алексея Навального* в Ставрополе.

"Это было неформально. Я был несовершеннолетним. Работал в качестве волонтера, но не так много принимал участие. Принимал участие в подготовке офиса. Несколько раз участвовал в протестных акциях в Москве, Краснодаре", – рассказал о себе Морозов.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.