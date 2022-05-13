Три жителя Ессентуков оштрафованы за дискредитацию военных

13 мая 2022, 12:00

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Ессентукский горсуд назначил троим местным жителям штрафы в размере от 30 до 35 тысяч рублей, признав их виновными в дискредитации российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", жители регионов юга России регулярно проводят пацифистские акции, а силовики периодически отчитываются о наказании жителей по статье о дискредитации российских военных и по статье о распространении про них фейков. Так 22 апреля стало известно, что житель Лермонтова был оштрафован за пацифистскую акцию.

Статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

По версии следствия, два жителя Ставропольского края разместили информацию, дискредитирующую российских военных на своих личных страницах в соцсетях. Еще один житель расположил на заднем стекле своей машины лист бумаги с крупно напечатанным текстом, смысл которого подрывает авторитет вооруженных сил России.

Полицейские в Ессентуках установили личности подозреваемых, против них были составлены протоколы по статье о дискредитации военных, сообщило МВД по Ставропольскому краю. "По решению Ессентукского городского суда всем троим назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 35 тысяч рублей", – сказано в пресс-релизе ведомства, поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Напомним, 14 апреля стало известно, что Железноводский горсуд оштрафовал на 40 тысяч рублей студента местного техникума из-за дискредитирующего военных плаката, который он поднял во время лекции.

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