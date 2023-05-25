ЕСПЧ признал нарушения прав активистов юга России

25 мая 2023, 15:42

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Европейский суд по правам человека рассмотрел иски восьми жителей Ростова-на-Дону, Ставрополя, Краснодара и Волгограда, задержанных на акциях протеста в 2017-2018 годах, и обязал Россию выплатить им компенсации за незаконное задержание и отсутствие справедливого судебного разбирательства. Иски были поданы до выхода России из Совета Европы.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсации жителям нескольких южных регионов, которые пожаловались на незаконные задержания во время акций протеста, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Елена Бутова и Михаил Несват были задержаны на акции протеста в Ростове-на-Дону 10 августа 2019 года и оштрафованы на 10 тысяч рублей. ЕСПЧ отметил, что они были незаконно задержаны до вынесения решения суда, не было обеспечено беспристрастное разбирательство, и назначил каждому по 4 тысячи евро компенсации, следует из решения по делу "Молибоженко и другие против России".

10 августа 2019 года на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в Ростове-на-Дону, по данным местного штаба Алексея Навального**, были задержаны 13 человек. Суд приговорил четверых участников акции к штрафам, а двух - административные аресты.

Ольга Яцкова была оштрафована за участие в акции в Ростове-на-Дону в поддержку Навального** 7 октября 2017 года на 10 тысяч рублей. ЕСПЧ назначил ей компенсацию в 3500 евро. За участие в аналогичной акции в Ставрополе Ирина Самарина также была оштрафована на 10 тысяч рублей. ЕСПЧ указал на отсутствие беспристрастности суда, приговорившего ее к штрафу и назначил компенсацию в 3500 евро.

Суд в Ростове-на-Дону арестовал на восемь суток активистку Анастасию Дейнеку, а Анне Еремеевой назначил штраф в 75 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Навального** 24 декабря 2017 года. ЕСПЧ указал на отсутствие беспристрастности суда и обязал России выплатить Денейке 5 тысяч евро. а Еремеевой - 4500 евро, следует из решения по делу "Павлюченко и другие против России", размещенного на сайте ЕСПЧ.

9 сентября 2018 года более 300 человек приняли участие в Волгограде в несогласованном шествии сторонников Алексея Навального** против пенсионной реформы. После окончания акции протеста пять человек были обвинены в административных правонарушениях. И.о. координатора местного штаба Навального** Анастасию Кадетову суд арестовал на 15 суток.

ЕСПЧ указал, что приговор в виде административного ареста, назначенный судом первой инстанции, был исполнен незамедлительно, не дожидаясь рассмотрения в апелляции, и обязал Россию выплатить Кадетовой компенсацию в 5 тысяч евро, следует из решения по делу "Реченко и другие против России", опубликованного на сайте ЕСПЧ.

Анастасия Кадетова назвала решение справедливым. "Конечно, я не ожидаю получения этой выплаты. А если бы дали – отдала бы политзаключенным. Но чего сейчас уже фантазировать?" – привело ее слова издание "Кавказ.Реалии"*.

Также компенсация в 3500 евро назначена жителю Краснодара Сергею Осокину за отсутствие справедливого судебного разбирательства. Как следует из решения Краснодарского краевого суда, Осокин был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в акции против повышения пенсионного возраста.

Напомним, 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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* включено в реестр иностранных агентов.

** штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая была включена в реестр иностранных агентов, признана экстремистской и запрещена на территории России.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.