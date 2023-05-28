Гражданка Украины оштрафована в Сочи за публикацию в соцсети

28 мая 2023, 17:30

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Суд в Сочи оштрафовал гражданку Украины Светлану Матухнову на 30 тысяч рублей, посчитав дискредитацией армии ее публикацию в поддержку своей страны.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля в Центральный райсуд Сочи поступило третье административное дело живущей в Сочи 31-летней гражданки Украины Светланы Матухновой. Она была обвинена в дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривает для граждан штраф в 30 тысяч рублей).

19 апреля Светлана Матухнова была арестована на пять суток по обвинению в демонстрации символики экстремистских организаций. Также на нее был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ из-за ее публикаций в Instagram*. 24 апреля Центральный райсуд приговорил Матухнову к восьми суткам ареста, признав ее виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд пришел к выводу, что в публикации Матухновой было "приписывание отрицательных характеристик одним сообществам - "русские" и положительных характеристик другим сообществам - "украинцы".

Суд в Сочи оштрафовал Светлану Матухнову на 30 тысяч рублей за публикацию в Instagram* фотографии в желто-синей одежде и подписью со словами в поддержку Украины, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Заседание состоялось 25 мая, указано в карточке дела на сайте Центрального райсуда, к которой прикреплен текст постановления судьи. По данным суда, Матухнова "публично разместила публикацию, в котором под своей фотографией, где она облечена в одежду с сочетаниями цветов Государственного флага Украины, опубликовала текст […], которые направлены на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ".

На заседание суда Светлана Матухнова не пришла. "В материалах дела имеется заявление о рассмотрении в её отсутствие, вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ признала", - говорится в тексте судебного акта.

Напомним, 29 апреля, когда Светлана Матухнова должна была находиться под арестом, было опубликовано видео, на котором она принесла извинения "российскому народу и вооруженным силам Российской Федерации за публичное оскорбление их в социальной сети". Женщина уточнила, что шесть лет живет в Сочи и не считает "российских людей плохими людьми".

Ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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