Третье дело Светланы Матухновой поступило в сочинский суд

03 мая 2023, 08:00

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В районный суд Сочи поступило дело гражданки Украины Светланы Матухновой, обвиняемой в дискредитации российских военных. Ранее женщина дважды была арестована по административным статьям за публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля живущая в Сочи 31-летняя гражданка Украины Светлана Матухнова была арестована на пять суток по обвинению в демонстрации символики экстремистских организаций. Также на нее был составлен протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российских вооруженных сил). Поводом для обвинений стали ее публикации в Instagram*.

В Центральный райсуд Сочи поступило дело о дискредитации российской армии в отношении гражданки Украины Светланы Матухновой, сообщило 2 мая "Кавказ.Реалии"**.

Дело поступило в суд 27 апреля и 2 мая было передано судье, указано в карточке дела на сайте районного суда. Светлана Матухнова обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Дата заседания в карточке дела, по состоянию на 07.59 мск 3 мая, не указана.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Напомним, 24 апреля Центральный райсуд Сочи приговорил Светлану Матухнову к восьми суткам ареста, признав ее виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд пришел к выводу, что в публикации гражданки Украины было "приписывание отрицательных характеристик одним сообществам - «русские» и положительных характеристик другим сообществам - «украинцы»".

29 апреля было опубликовано видео, на котором Светлана Матухнова принесла извинения "российскому народу и Вооруженным силам Российской Федерации за публичное оскорбление их в социальной сети". Женщина уточнила, что шесть лет живет в Сочи и не считает "российских людей плохими людьми".

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

К октябрю 2022 года Кубань оказалась в десятке регионов, где заведено больше всего дел по этой статье.

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