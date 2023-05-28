Два бойца с Кубани погибли на Украине

28 мая 2023, 10:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Никита Кротко и Иван Бабаев убиты на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 141 жителя Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что на Украине погиб житель Туапсинского района Игорь Хахулин. Он стал, по меньшей мере, 139-м жителем Краснодарского края, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель хутора Гречаная Балка Никита Кротко, сообщил 25 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Калининского района Виктор Кузьминов.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил 24 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о гибели в ходе СВО местного жителя Ивана Бабаева.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 141 жителей Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.