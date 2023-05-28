28 мая 2023, 10:40

Два бойца с Кубани погибли на Украине

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Никита Кротко и Иван Бабаев убиты на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 141 жителя Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 мая стало известно, что на Украине погиб  житель Туапсинского района Игорь Хахулин. Он стал, по меньшей мере, 139-м жителем Краснодарского края, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель хутора Гречаная Балка Никита Кротко, сообщил 25 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Калининского района Виктор Кузьминов.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил 24 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о гибели в ходе СВО местного жителя Ивана Бабаева.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 141 жителей Кубани. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Контрактник из Астраханской области убит на Украине", "Двое жителей Волгоградской области погибли на Украине", "Власти признали гибель на Украине 11 жителей Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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