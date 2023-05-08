Житель Туапсинского района убит в ходе военной операции

08 мая 2023, 14:01

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В военной операции на Украине погиб житель Туапсинского района Игорь Хахулин, сообщил глава муниципалитета. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 139 жителей Кубани.

Как писал "Кавказский узел", на Украине погиб военнослужащий-контрактник Денис Бурбовский, сообщила администрация Щербиновского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 138 жителей Краснодарского края.

Житель Туапсинского района Игорь Хахулин погиб "при исполнении служебного долга в зоне СВО", сообщил 7 мая в своем телеграм-канале глава района Сергей Бойко.

Подробности биографии и гибели Хахулина в сообщении не приведены. Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 139 жителей Кубани.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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