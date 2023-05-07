Военнослужащий с Кубани убит на Украине

07 мая 2023, 22:49

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На Украине погиб военнослужащий-контрактник Денис Бурбовский, сообщила администрация Щербиновского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 138 жителей Кубани.

Как писал "Кавказский узел", в военной операции на Украине погиб машинист конвейера Ейского морского порта Дмитрий Орленко, сообщили власти. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 137 жителей Краснодарского края.

В школе № 3 станицы Старощербиновской 5 мая была открыта мемориальная доска местному жителю Денису Бурбовскому - выпускнику школы, который погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Щербиновского района.

Бурбовский служил в армии по контракту с 2016 года и в августе 2022 года "в составе морской пехоты был командирован на Украину для участия в СВО". "Погиб, эвакуируя раненых с поля боя 7 января 2023 года", - говорится в публикации на сайте муниципалитета.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 138 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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