Рабочий из Краснодарского края погиб на Украине

07 мая 2023, 16:03

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В военной операции на Украине погиб машинист конвейера Ейского морского порта Дмитрий Орленко, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 137 жителей Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая администрация Ейского района сообщила, что в военной операции на Украине погиб военнослужащий-контрактник Родион Топчан. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 136 жителей Краснодарского края.

В Ейском морском порту открыли мемориальную доску памяти машиниста конвейера Дмитрия Орленко, который работал в порту, а затем погиб в военной операции на Украине, сообщило сегодня 93.ru.

Дмитрий Орленко родился 4 декабря 1978 года и жил в Щербиновском районе Кубани, в военной операции участвовал в должности рядового и погиб 18 февраля, говорится в публикации.

Информацию о гибели Орленко подтвердила в своем телеграм-канале администрация Щербиновского района. "Состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти нашего земляка - Дмитрия Орленко, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. Мемориальная доска открыта на территории Ейского морского порта, где работал Дмитрий Александрович. На торжественном мероприятии присутствовали родители, вдова, сын и сестра Дмитрия", - говорится в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 137 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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