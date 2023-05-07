Контрактник с Кубани погиб на Украине

07 мая 2023, 08:37

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Военнослужащий-контрактник Родион Топчан погиб на Украине, сообщили власти Ейского района. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 136 жителей Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что на Украине погиб Алексей Ипатов из Ейского района. Он стал, по меньшей мере, 135-м жителем Краснодарского края, чья гибель в ходе проведения специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб житель поселка Краснофлотский Ейского района Родион Топчан. Он служил по контракту, посмертно награжден орденом Мужества. В школе №11 Ейска, выпускником которой являлся Топчан, в честь него открыта мемориальная доска, сообщила 5 мая в своем Telegram-канале администрация Ейского района.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 136 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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