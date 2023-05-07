07 мая 2023, 04:50

Житель Ейского района погиб на Украине

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В школе №3 города Ейска открыта мемориальная доска выпускнику Алексею Ипатову, который погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 135 жителей Кубани.

"Кавказский узел" писал, что 3 мая стало известно о гибели на Украине ефрейтора из Октябрьского района Краснодарского края Николая Дмитриева. Общее число жителей Кубани, о гибели которых в военной операции сообщали власти, достигло 134.

Власти Ейского района Краснодарского края сообщили 5 мая в своем телеграм-канале об открытии в школе №3 города Ейска мемориальной доски выпускнику школы Алексею Ипатову.

По данным властей, Ипатов после девятого класса поступил Ейский полипрофильный колледж, после чего прошел военную службу по призыву. С 2020 года он стал служить по контракту в должности старшего оператора противотанкового взвода мотострелкового батальона. Погиб в ходе спецоперации на Украине, награжден двумя орденами мужества посмертно.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 135 жителей Краснодарского края. Власти и силовики на 02.00 мск 7 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1862 жителей юга России, в том числе 1017 жителей СКФО и 845 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Астраханской области убит на Украине", "Двое жителей Волгоградской области погибли на Украине", "Власти признали гибель на Украине 11 жителей Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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