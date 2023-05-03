Военный из Краснодарского края погиб на Украине

03 мая 2023, 22:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ефрейтор Николай Дмитриев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Красноармейского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 134 жителей Кубани.

"Кавказский узел" писал, что Михаил Иванов, Владимир Литвинов, Роман Коробков и Федор Дудченко погибли на Украине. Общее число жителей Кубани, о гибели которых в военной операции сообщали власти, достигло 133.

В школе поселка Октябрьский открыта парта памяти выпускника школы Николая Дмитриева, погибшего в ходе выполнения специальной военной операции, сообщила сегодня администрация Красноармейского района в своем Telegram-канале.

Как следует из фотографий, приложенных к сообщению, Дмитриев служил в звании ефрейтора, погиб 27 апреля 2022 года. Ему было 26 лет.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 134 жителей Краснодарского края. Власти и силовики на 22.20 мск 3 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1825 жителей юга России, в том числе 996 жителей СКФО и 829 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.