03 мая 2023, 22:27

Военный из Краснодарского края погиб на Украине

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Ефрейтор Николай Дмитриев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Красноармейского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 134 жителей Кубани.

"Кавказский узел" писал, что Михаил Иванов, Владимир Литвинов, Роман Коробков и Федор Дудченко погибли на Украине. Общее число жителей Кубани, о гибели которых в военной операции сообщали власти, достигло 133.

В школе поселка Октябрьский открыта парта памяти выпускника школы Николая Дмитриева, погибшего в ходе выполнения специальной военной операции, сообщила сегодня администрация Красноармейского района в своем Telegram-канале.

Как следует из фотографий, приложенных к сообщению, Дмитриев служил в звании ефрейтора, погиб 27 апреля 2022 года. Ему было 26 лет.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 134 жителей Краснодарского края. Власти и силовики на 22.20 мск 3 мая сообщили о гибели на Украине не менее 1825 жителей юга России, в том числе 996 жителей СКФО и 829 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Астраханской области убит на Украине", "Двое жителей Волгоградской области погибли на Украине", "Власти признали гибель на Украине 11 жителей Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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