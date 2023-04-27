Власти сообщили о гибели на Украине четырех жителей Кубани

27 апреля 2023, 21:19

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Михаил Иванов, Владимир Литвинов, Роман Коробков и Федор Дудченко погибли на Украине, сообщили власти двух районов Кубани. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 133 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Владимир Темченко стал 129-м жителем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели на Украине двух жителей Брюховецкого района стало известно из публикации районной администрации о планах установить мемориальные доски на школах, где учились погибшие в ходе военной операции на Украине. В школе №3 будет установлена доска памяти Михаила Иванова, на здании школы № 5 - Владимиру Литвинову, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации. Другие подробности о погибших в сообщении не приведены.

Ефрейтор Роман Коробков погиб 14 марта 2022 года. Он уроженец Удмуртии, в школу пошел в Ейске. В марте 2021 года заключил контракт, служил в Чечне стрелком-зенитчиком, говорится в публикации в Telegram-канале администрации Ейского района от 26 апреля. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Роману было 22 года.

Федор Дудченко также служил по контракту в Чечне, он погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Ейского района 25 апреля.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 133 жителей Краснодарского края. Власти и силовики на 21.10 мск 27 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1779 жителей юга России, в том числе 977 жителей СКФО и 801 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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