27 апреля 2023, 21:19

Власти сообщили о гибели на Украине четырех жителей Кубани

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Михаил Иванов, Владимир Литвинов, Роман Коробков и Федор Дудченко погибли на Украине, сообщили власти двух районов Кубани. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 133 жителей Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Владимир Темченко стал 129-м жителем Кубани, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели на Украине двух жителей Брюховецкого района стало известно из публикации районной администрации о планах установить мемориальные доски на школах, где учились погибшие в ходе военной операции на Украине. В школе №3 будет установлена доска памяти Михаила Иванова, на здании школы № 5 - Владимиру Литвинову, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации. Другие подробности о погибших в сообщении не приведены. 

Ефрейтор Роман Коробков погиб 14 марта 2022 года. Он уроженец Удмуртии, в школу пошел в Ейске. В марте 2021 года заключил контракт, служил в Чечне стрелком-зенитчиком, говорится в публикации в Telegram-канале администрации Ейского района от 26 апреля. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Роману было 22 года.

Федор Дудченко также служил по контракту в Чечне, он погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Ейского района 25 апреля.

Таким образом, с начала специальной военной операции официально подтверждена гибель не менее 133 жителей Краснодарского края. Власти и силовики на 21.10 мск 27 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1779 жителей юга России, в том числе 977 жителей СКФО и 801 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Два жителя Астраханской области погибли на Украине", "Контрактник из Дагогней убит на Украине", "Военный из Ростовской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 апреля 2023, 22:11

27 апреля 2023, 20:36

27 апреля 2023, 19:40

27 апреля 2023, 18:45

27 апреля 2023, 18:18

  • Politico назвало число воюющих за Украину чеченцев

    В боевых действиях на Украине принимает участие 150-200 чеченцев, преимущественно потомки бывших боевиков, воевавших в первой и второй чеченских кампаниях, они входят в три подразделения, утверждается в публикации европейского подразделения американского издания Politico.

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