22 апреля 2023, 19:16

Власти Кореновского района сообщили о гибели военного на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Контрактник Владимир Темченко погиб на Украине, сообщила администрация Кореновского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 129 жителей Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля глава Выселковского района подтвердил гибель Дмитрия Сиделева на Украине. Таким образом, с начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 128 жителей Краснодарского края.

В двух школах Кореновского района 21 апреля открыли «парты героев» в честь погибших в военной операции местных жителей, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации района 93.ru.

В частности, в школе № 18 Кореновска открыта парта в честь бывшего ученика школы Владислава Дьяченко.

О гибели Владислава Дьяченко ранее сообщал глава Кореновского городского поселения.

В школе № 34 в хуторе Журавском открыли «парту героя» в честь выпускника школы Владимира Темченко, погибшего в первый день военной операции, 24 февраля 2022 года, пишет издание.

Владимир Темченко служил в звании рядового в вертолётном полку, говорится в публикации, размещенной 21 апреля на странице администрации Кореновского района во "ВКонтакте".

Публикация проиллюстрирована фотографией "парты героя", на столешнице которой изложена биография Темченко. Согласно публикации, он родился в июле 1995 года, в 2020 году решил заключить контракт на военную службу и погиб 24 февраля 2022 года в военной операции на Украине".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 129 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Доброволец из Астраханской области убит в военной операции", "Похоронен погибший на Украине житель Ростовской области", "Житель Дагестана погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 апреля 2023, 18:25

22 апреля 2023, 17:30

  • Нальчикский активист Улибегов обжаловал арест

    Активист из Нальчика Павел Улибегов обжаловал решение об аресте за неподчинение силовикам во время пацифистского пикета. Требование суда о лингвистической экспертизе надписи на плакате не ухудшит положение Улибегова, сочли юристы.

22 апреля 2023, 16:33

22 апреля 2023, 15:35

  • Агуев призвал в Ураза-байрам изымать машины у водителей в Чечне*

    Начальник Курчалоевского райотдела полиции Чечни Рустам Агуев озвучил угрозы отбирать машины у нарушителей правил дорожного движения, объяснив это усилением мер в дни празднования Ураза-байрама. При этом закон позволяет изымать машины лишь в определенных четко оговоренных случаях.

22 апреля 2023, 14:37

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи