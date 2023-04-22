Власти Кореновского района сообщили о гибели военного на Украине

22 апреля 2023, 19:16

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Контрактник Владимир Темченко погиб на Украине, сообщила администрация Кореновского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 129 жителей Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля глава Выселковского района подтвердил гибель Дмитрия Сиделева на Украине. Таким образом, с начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 128 жителей Краснодарского края.

В двух школах Кореновского района 21 апреля открыли «парты героев» в честь погибших в военной операции местных жителей, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации района 93.ru.

В частности, в школе № 18 Кореновска открыта парта в честь бывшего ученика школы Владислава Дьяченко.

О гибели Владислава Дьяченко ранее сообщал глава Кореновского городского поселения.

В школе № 34 в хуторе Журавском открыли «парту героя» в честь выпускника школы Владимира Темченко, погибшего в первый день военной операции, 24 февраля 2022 года, пишет издание.

Владимир Темченко служил в звании рядового в вертолётном полку, говорится в публикации, размещенной 21 апреля на странице администрации Кореновского района во "ВКонтакте".

Публикация проиллюстрирована фотографией "парты героя", на столешнице которой изложена биография Темченко. Согласно публикации, он родился в июле 1995 года, в 2020 году решил заключить контракт на военную службу и погиб 24 февраля 2022 года в военной операции на Украине".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 129 жителей Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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